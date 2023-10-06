На Украине коллективный Запад продолжает скатываться в рукотворный ад, который сам же и создал. Как пишет полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, у Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы и техника, и поддержка Украины сходит на нет. И если не произойдёт какого-то чуда, то бескомпромиссная глобалистская идеология Америки приведёт украинский народ к полному уничтожению.

Владимир Зеленский прошёл путь обратно «из князей в грязи» за каких-то несколько месяцев. Как пишет полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, «зоопарк» из западной военной техники — от танков до ракет — в руках неподготовленных призывников под дурным командованием не помог кампании ВСУ. Украина потеряла сотни тысяч убитыми и ранеными, ещё тысячи измученных военных сдаются в плен.

Как продолжает автор в статье для The American Conservative, российская военная мощь зиждется на систематической интеграции ударных средств (ракет, артиллерии, беспилотников и авиации) и постоянном наблюдении из космоса и с земли. С тех пор как Москва прекратила наступление и создала глубокоэшелонированную оборону, она точными и разрушительными ударами расправляется с атакующими силами противника, как наземными, так и воздушными, словно с назойливыми мухами. По словам одного украинского военного чиновника, «из-за огромного количества задействованных беспилотников и систем управления боем, которые показывают местность и расстановку сил в режиме реального времени, у личного состава и бронетехники на открытом пространстве есть лишь несколько минут для удара, после чего они сами становятся мишенями».

Взявшись за решительные действия на пороге России, но так и не оценив всю мощь военного потенциала этой страны, неоконсервативное руководство Вашингтона заверило Зеленского, что Киев и его правительство будет получать финансовую и военную поддержку со стороны США и союзников по НАТО «столько, сколько потребуется». Украинцы купились на эту ложь, но географическое положение не позволило Соединенным Штатам утвердить свое владычество в Восточной Европе.

С помощью западных СМИ Зеленский и его политические сторонники в Североатлантическом альянсе посулили всем горы, но получили лишь крохи. Громкие успехи ВСУ на поле боя оказались пустым бахвальством. Судьбу Украины должен был решить исход разрекламированного контрнаступления ВСУ. Но потери копились, украинская операция потерпела катастрофический провал, и дела Вашингтона пошли под откос. Американские политические и военные лидеры раскритиковали Зеленского и его командование за глубокие стратегические просчёты, которые привели к тяжёлым потерям в живой силе и технике.

Как отмечает Макгрегор, попытавшись извлечь выгоду из опосредованной войны США на Украине, западные политики, корпоративные боссы, менеджеры хедж-фондов и медиа-магнаты совершили серьезную ошибку. У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы и техника, и внутренняя поддержка Украины сходит на нет. Суровая правда заключается в том, что прокси-война на Украине проиграна, и если не произойдёт какого-то чуда, то бескомпромиссная глобалистская идеология Вашингтона приведёт украинский народ к полному уничтожению.

«Таким образом, коллективный Запад продолжает скатываться в рукотворный ад, который сам же и создал. США и их союзники по НАТО оказались перед неприятным выбором: признать законные интересы России в сфере национальной безопасности на Украине и положить конец кровопролитию — или же втянуть Старый континент в разрушительный региональный конфликт, к которому ни американцы, ни сами европейцы не готовы», — заключает автор статьи.