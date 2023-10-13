Statesman: сокращение западной поддержки ставит перед Украиной вопрос выживания

Усталость от конфликта и экономические соображения лишают Украину поддержки западных стран, на которую она всецело полагается, рассказывает The Statesman. Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для мирных переговоров на её условиях Киеву необходимо добиться лидирующего положения, что приводит к тупиковой ситуации.

Украинский конфликт длится уже почти 600 дней, и усталость даёт о себе знать не только у двух противоборствующих сторон, но и по всему миру, пишет The Statesman. Затянувшаяся война привела к росту цен на продовольствие, сырьё и энергоресурсы, что нанесло сокрушительный удар по мировой экономике, медленно восстанавливающейся после пандемии.

Неудивительно, что Россия и Украина теряют поддержку международного сообщества, причём последняя страдает от этого гораздо сильнее. Раньше страны НАТО были верными союзниками Киева, однако теперь, отказавшись от дешёвого российского газа, подсчитывают убытки. Когда-то верный союзник, Польша свернула помощь, а некоторые страны Восточной Европы — например, Словакия — открыто встали на сторону России. В США набирает силу оппозиция, которая выступает против более активного вмешательства в конфликт. Многие республиканцы, включая кандидатов в президенты, склоняются к тому, чтобы бросить Украину на произвол судьбы.

Долгожданное контрнаступление украинской армии, для которого она использует передовое вооружение от 45 стран, ослабевает всё сильнее и почти никак не помогает вернуть территории. В то же время Россия не готова уступать: она обновила оборонную промышленность, которая теперь производит гораздо больше вооружения и по более низкой цене, чем то, что доноры готовы предоставить Украине.

Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом.

В то же время для ЕС ставки высоки, потому что правительства европейских стран не могут принять конфликт как новую реальность. Однако пока мирные переговоры не рассматриваются, потому что, с точки зрения Европы, сейчас они невыгодны. Россия сохраняет контроль над завоёванными территориями, притом что Запад предпочёл бы увидеть на лидирующих позициях Киев, чтобы диктовать условия соглашения.

В такой ситуации война скоро зайдёт в тупик, предполагает The Statesman. Украина не может отбросить российские войска, однако удерживает их от продвижения вглубь территории. Завершение конфликта может пройти по нескольким сценариям. В одном Россия оставляет завоёванные территории, а свободная часть Украины присоединяется к западному блоку по примеру Восточной и Западной Германии. Такой вариант кажется маловероятным, потому что НАТО не хочет включать Украину в свои ряды. В другом по типу израильско-палестинского конфликта война продолжается, однако Кремль занимает лидирующее положение. Наконец, третий предполагает разделение по типу Северной и Южной Кореи: враждебность не исчезает, но обе страны следуют разными путями. К сожалению, все три сценария точно приведут к гибели большого числа людей и невообразимому несчастью многих других, отмечает автор.