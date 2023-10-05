Le Temps: Франции пора смириться с утратой влияния в Африке

Изгнание из Нигера французского посла стало символом утраты влияния Франции в Африке, пишет Le Temps. Многочисленные попытки Эммануэля Макрона изменить имидж страны в регионе не помогли. Французская дипломатия вынуждена была осознать, что её поучающий тон больше не приемлем для континента, констатирует издание.

Для Франции на Африканском континенте переворачивается страница, пишет Le Temps. Символом этого процесса стал образ французского посла в Нигере Сильвена Итте, который только что покинул Ниамей после нескольких недель заточения в дипломатическом анклаве под строгим наблюдением.

С точки зрения Парижа это «настоящее землетрясение», отмечает издание. Для франкоязычной части континента, где послы Франции всегда были всемогущи, а французские войска могли действовать, как им вздумается, это неслыханно. Тем не менее новые поколения африканцев отвергают этот «колониальный анахронизм», в котором они видят, прежде всего, стремление бывшей колониальной державы продолжать осуществлять экономический и политический контроль над своей страной. Они больше не могут мириться с патернализмом и высокомерием Франции.

Не помогли даже призывы Эммануэля Макрона к «смирению» и смене подхода к отношениям с континентом. Нигер должен был стать образцом этой новой политики, где французская армия поставила себя на службу африканским «партнёрам», чтобы вместе противостоять угрозе джихада, однако это не спасло страну от переворота. Теперь Чад, последний союзник Парижа в регионе, рискует последовать его примеру.

Как напоминает газета, на саммит Африка — Франция, который состоялся в октябре 2021 года в Монпелье, были приглашены молодые люди вместо президентов, чтобы «вместе заново изобрести отношения» Парижа с регионом. Однако оставленные в стороне «старые крокодилы» из «Франсафрики» немедленно отреагировали, сблизившись с Россией и другими странами. Это вынудило Макрона с сожалением отступить и заглаживать вину во имя реальной политики и интересов Франции на континенте.

В итоге французской дипломатии пришлось сделать болезненный вывод: поучающий тон её лидеров приводит африканцев в бешенство. Примером является настойчивость, с которой Макрон безуспешно призывал африканские страны осудить действия России на Украине.

Сегодня Франция обнаруживает, что Африка изменилась, что молодые поколения больше не хотят, чтобы к ним относились так, как относились к их родителям, пишет издание. Парижу остаётся только скорбеть по колониальной ренте в Западной Африке, где экономика была подчинена французским интересам, президенты на международной арене всегда поддерживали бывшую метрополию, а французские войска вольны были вмешиваться в ситуацию по своему усмотрению, констатирует газета.