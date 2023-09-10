Judging Freedom: США не хватает мужества признать, что они совершили ошибку на Украине

Представители Вашингтона препятствуют миру на Украине из-за боязни потерять лицо. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. На её взгляд, американские чиновники должны набраться смелости и признать, что они совершили ошибку, вступив в этот конфликт.

Как вы думаете, подполковник, чем всё закончится и как долго, по вашему мнению, это будет продолжаться?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Ну, у меня был прогноз, который я обдумывала и которым делилась только с несколькими друзьями.

Я вижу улыбку на вашем лице и не знаю, как её интерпретировать.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Я думала, что конфликт закончится к осени 2023 года. Я полагала, что наступит конец, поскольку ресурсы, как людские, так и в виде помощи, улетучатся, а моральный дух, как политиков, так и простого народа на Украине, ослабнет. И это произошло.

Это произошло. Но мы продолжаем упорствовать, вероятно, потому, что неоконсерваторы и правительство США не могут представить себе мирное соглашение, которое позволит им сохранить лицо. В общем, это сложная проблема. Но — возможно, это прозвучит по-сексистски, — нам нужно проявить мужество.

Мы допустили ошибки, поддерживая и разжигая этот конфликт, тратя ресурсы, разрушая страну и её культуру. Я имею в виду, что, по сути, Украине в любом случае предстоит трудный путь, даже если мир наступит сегодня. И мы допустили это. Мы этому способствовали.

Поэтому мы должны признать свою ответственность. И для этого нужен человек, обладающий смелостью. А сегодня в нашем правительстве, Пентагоне, Вашингтоне, в конгрессе, и, разумеется, среди советников президента таких людей нет/

То есть наши руки… всё происходит как бы без нашего участия. Но это наша проблема. Наша ошибка. Наш просчёт, и мы должны это признать. С моей точки зрения, этот конфликт исчерпан.

Ресурсы... даже Байден говорит, что ресурсов больше нет. Ресурсов действительно нет. Мы и страны НАТО фактически израсходовали свои запасы. Они уже избавились от всех своих старых запасов.

Мы поставляем им (ВСУ. — ИноТВ) снаряды с обеднённым ураном и кассетные бомбы. Это старые боеприпасы, которые мы больше нигде не можем использовать, и именно их мы отправляем сейчас. Это означает, что мы задействуем последние резервы.

Дата публикации 08 сентября 2023 года.