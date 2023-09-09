19FortyFive: Америке открыли суровую правду об Украине — контрнаступ едва ли ждёт успех

Как трезвый анализ трёхмесячного летнего наступления Украины, так и оценка конфликта в целом приводит к выводу не только о том, что наступление продвигается слишком медленно, но и о том, что оно едва ли увенчается успехом. Как пишет 19FortyFive, США нужно видеть конфликт таким, какой он есть, а не выдавать желаемое за действительное, и принимать решения, исходя из интересов Америки, которые не всегда совпадают с украинскими.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно посоветовал «заткнуться» тем, кто считает летнее наступление Украины «чересчур медленным». Как пишет 19FortyFive, и хотя такая реакция со стороны Кулебы вполне понятна, администрация США обязана видеть конфликт таким, какой он есть, а не выдавать желаемое за действительное, и принимать решения, исходя из интересов США, которые не всегда совпадают с украинскими.

По мнению автора статьи, суровая правда заключается в том, что как трезвый анализ трёхмесячного летнего наступления Украины, так и оценка конфликта в целом приводит к выводу не только о том, что наступление продвигается слишком медленно, но и о том, что оно едва ли увенчается успехом. И сколько бы времени, западного оружия и боеприпасов ни было в распоряжении Киева, полная победа Украины над Россией является недостижимой.

Помимо прочих аспектов, есть сугубо практические причины, почему США следует изменить курс и принять новую, реалистичную политику по Украине. За первые полтора года конфликта Вашингтон предоставил Киеву свыше 2 млн артиллерийских снарядов, тысячи танков и другой бронетехники, а также десятки тысяч зенитных и противотанковых ракет. Если на американских складах и был какой-то задел, он давно испарился. Хотя США начали снова расширять промышленные мощности, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов, пройдут годы, прежде чем спрос догонит предложение. Дело в том, что для обеспечения Украины всем необходимым Америке придётся сократить собственный военный потенциал, — а это значит, пострадает национальная безопасность.

Кроме того, чем дольше затягивается конфликт, тем выше риск непредвиденных последствий, чреватых обострением, — будь то ошибок, просчётов или погрешности в суждениях с той или иной стороны.

Именно поэтому Вашингтону следует изучить боевые реалии, чтобы строить свою политику на интересах национальной безопасности и с прицелом на экономическое благосостояние Америки, а нынешняя политика — давать Украине что бы она ни попросила и «столько, сколько потребуется» — не обеспечивает ни того, ни другого. Если же трезвый анализ покажет, что Америка преследует цели недостижимые или вредные для её национальной и экономической безопасности, будет резонно сменить курс.