People's Daily: китайские смартфоны заняли 75% российского рынка

17:48
Специалист Меркулова рассказала о пользе дыхательных упражнений
Преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала, почему важно регулярно выполнять дыхательные упражнения. По её словам, это отличный способ активизировать свою энергию.
17:46
Лавров обсудил в Дакке вопросы поставки зерна в Бангладеш на долгосрочной основе
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Дакке вопросы поставки зерна из России в Бангладеш на долгосрочной основе.
17:46
Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии из-за работы в «Ференцвароше»
Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии.
17:45
Лавров: мир устаёт от попыток Запада «украинизировать всё и вся»
Страны мира всё больше устают от попыток политиков Запада «украинизировать всё и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
17:41
Лавров: Россия и Бангладеш условились активизировать контакты во всех областях
Россия и Бангладеш намерены развивать политический диалог и расширять двусторонние контакты во всех сферах.
17:40
В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и сорбенты
Согласно новому исследованию, наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются препараты от аллергии, сорбенты, ферменты, лекарства от боли в горле.
17:39
Американец пытался похитить своего ребёнка и вывезти из России
В отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери, возбуждено уголовное дело.
17:38
Игроки сборной России провели открытую тренировку для детей на поле в Белокаменке
Группа футболистов сборной России провела тренировку для школьников в Белокаменке Мурманской области.
17:36
Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Успеновку и Гордеевку
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Успеновку и село Гордеевка в Кореневском районе.
17:33
Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
Страны Евросоюза сожалеют о решении грузинских властей выдать разрешение на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
17:33
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил на полгода, до 9 марта 2024-го, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
17:32
Психолог Соловьёва назвала тревогу базовой эмоцией при невротических состояниях
Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что невротические состояния нельзя считать ни нормой, ни патологией.
17:30
Reuters: Африканский союз может стать членом G20 в следующем году
Африканский союз может официально стать членом G20 только в следующем году, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии.
17:29
«Пари НН» объявил о подписании нападающего Кутателадзе
«Пари НН» объявил о переходе нападающего Николоза Кутателадзе.
17:26
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из Чечни новой группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ещё одна группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения СВО.
17:23
В Дагестане восстановили электроснабжение на месте взрыва напротив АЗС
Энергетики восстановили линии электропередачи, повреждённые взрывом напротив АЗС в Махачкале.
17:22
СБУ заявила о задержании настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Закарпатья настоятеля храма канонической Украинской православной церкви за публикации в социальных сетях.
17:20
Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом
Российский биатлонист Александр Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом.
17:18
Врач Акименко рекомендовала рыжеволосым людям использовать крем с высоким SPF
Врач-генетик, аналитик биомедицинского холдинга «Атлас» Антонина Акименко заявила, что у рыжеволосых людей редко наблюдается дефицит витамина D.
17:17
В День города в Туле состоится шествие большого оркестра из Херсонской области
В День города Тулы 8 и 9 сентября состоится шествие с участием большого оркестра из Херсонской области и других регионов в рамках фестиваля Фанфары Тульского кремля.
17:16
Минфин Украины: бюджет страны покрывает только военные расходы
Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.
17:14
В Ульяновской области в 2023 году ликвидируют 27 свалок
В Минприроды Ульяновской области заявили, что в регионе в 2023 году ликвидируют 27 свалок.
17:12
В Удмуртии решили привлекать к поиску пропавших детей сотрудников СК
В Удмуртии приняли решение привлекать к поиску пропавших детей сотрудников Следственного комитета (СК).
17:11
Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов
Использование искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ вряд ли упростит жизнь студентам.
17:09
ERR: две трети эстонцев выступают за отставку Каи Каллас с поста премьера
В Эстонии 67% граждан поддерживают отставку премьер-министра республики Каи Каллас после скандала вокруг бизнеса её супруга, затрагивающего Россию, сообщает ERR со ссылкой на данные опроса. Также 72% участников опроса считают, что скандал нанёс ущерб международной репутации Эстонии.
17:08
Потомки Александра Пушкина посетят Татарстан 9 и 10 сентября
Потомки Александра Пушкина Елена Сабурова и Светлана Рощина посетят Татарстан 9 и 10 сентября. Визит приурочен к 190-летию пребывания поэта в Казани, а также к Году педагога и наставника.
17:08
Итоговый турнир WTA пройдёт в мексиканском Канкуне
Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила, что итоговый турнир в этом году состоится в мексиканском Канкуне.
17:07
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Моменом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.
17:07
Новый министр обороны Украины признал нехватку средств на выплаты военным
Новоизбранный глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что в госбюджете не хватает 250 млрд гривен на выплаты военнослужащим ВСУ до конца года.
17:06
Врач Котельникова рассказала, как определить проблемы со зрением у детей до года
Детский врач-офтальмолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Котельникова рассказала, как определить проблемы со зрением у детей до года.
17:04
Генсек Интерпола заявил о финансовых проблемах организации
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток пожаловался на многочисленные трудности организации, в том числе на финансовые сложности.
17:04
В МЧС анонсировали учения со странами БРИКС в 2024 году в Кубинке
Директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар заявил, что в следующем году ведомство проведёт учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке.
17:03
В Подмосковье пройдёт Фестиваль креативных индустрий
Фестиваль креативных индустрий пройдёт в подмосковной Балашихе на территории арт-квартала «Фабрика 1830».
17:01
Психолог Василькова рассказала о «синдроме 7 сентября» у первоклассников
Психолог Татьяна Василькова рассказала о причинах «синдрома 7 сентября» у первоклассников и дала советы, как с этим справляться.
17:01
Президент Йоханнис: Румыния перевезла 25 млн тонн украинского зерна с начала СВО
Румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что с начала специальной военной операции Румыния осуществила перевалку 25 млн т украинского зерна.
17:01
Захарова — о возможном отстранении ПКР: иначе как извращением назвать нельзя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) может приостановить членство России в организации.
16:59
Специалист Лобачёва посоветовала выбирать тыкву без внешних повреждений
Руководитель лаборатории Lab.Vib Екатерина Лобачёва рассказала, как правильно выбрать тыкву.
16:58
Большинство россиян раздражает шум от соседского ремонта
В новом исследовании россияне рассказали, что больше всего их раздражает в соседях.
16:57
В Татарстане предупредили о высокой пожарной опасности 8—14 сентября
В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за погодных условий и высокой вероятности возникновения лесных пожаров.
16:56
ЕК предложила план действий на случай ЧП на критической инфраструктуре
Европейская комиссия внесла предложение по проекту плана действий на случай серьёзных инцидентов на объектах критической инфраструктуры.
16:56
NYT: кассетные боеприпасы ВСУ неэффективны против российских укреплений
Кассетные боеприпасы, которые применяют Вооружённые силы Украины, продемонстрировали свою неэффективность против российских оборонительных укреплений.
16:56
В ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко к пожизненному заключению за убийство двух мужчин и женщины, не участвовавших в боевых действиях, в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура ДНР.
16:56
Врач Жемчугов посоветовал есть больше сезонных овощей и фруктов для укрепления иммунитета
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как укрепить иммунитет осенью.
16:49
Express: Австрия не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста
Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщает издание Express со ссылкой на представителя австрийского МВД.
16:49
Менеджер Дзагоева подтвердила ведение переговоров с «ПАС Ламия 1964»
Пиар-менеджер полузащитника Алана Дзагоева Дарья Арсланова подтвердила информацию о том, что футболист близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964».
16:44
МИД: Россия привержена договору о запрещении ядерных испытаний
Москва привержена Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.
16:41
Инфекционист Поздняков прокомментировал ситуацию с гриппом и COVID-19
Инфекционист Андрей Поздняков высказался о текущей ситуации с гриппом и коронавирусом. По его словам, сравнивать эти два заболевания не очень корректно.
16:41
СК начал проверку по факту травмирования людей при падении лифта в Петербурге
В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта.
16:38
Павлова: тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил
Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова считает, что тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил дорожного движения.
16:38
Буданов заявил о намерении Украины увеличить дальность ударов по России
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала ТСН заявил, что в Киев намерен увеличить дальность ударов по территории России.