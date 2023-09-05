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France info: во имя молодёжи и экологии — во Франции запретят одноразовые электронные сигареты

Материал представлен в переводе ИноТВ
Французское правительство в рамках очередного пакета мер по борьбе с употреблением табака планирует полностью запретить одноразовые электронные сигареты, сообщает France info. Власти страны считают, что подобные устройства, которые пользуются большой популярностью среди подростков, в итоге приводят их к табачной зависимости — не говоря уже о том, что они наносят вред экологии.

Они бывают сладкие как маршмэллоу, с ароматом вишни, с кислым вкусом, а ещё более экзотичные, кокосовые — и этого вполне хватило, чтобы они пошли нарасхват: одноразовые электронные сигареты — или, как их ещё называют, «пыхи» — покорили наших подростков, и те зачастую начинают их курить ещё в средней школе.

ДЕВУШКА: У меня — со вкусом «черничное мороженое». Курить я начала лет где-то в четырнадцать.

Идею о запрете вейпов их потребители оценивают по-разному.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Они маленькие, удобные — в кармане помещаются, плюс — это вещь одноразовая: покурил и выкинул.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Мне кажется, что запретить их — шаг скорее правильный, а то ведь их на наших улицах довольно много разбросано.

С момента появления таких сигарет на французском рынке прошло два года, однако они, похоже, доживают последние дни: новый план правительства по борьбе с употреблением табака предусматривает в качестве одной из ключевых мер их запрет. Запретить устройства требует премьер-министр Элизабет Борн, отмечая, что так уже поступили многие европейские страны.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН, премьер-министр Франции: Это же такой рефлекс, движение, которое входит у молодых людей в привычку, — а в итоге эта привычка и доводит их до табакокурения. Поэтому я считаю, что нужно это дело прекращать.

Врачи такие заявления только приветствуют: отдельные образцы одноразовых электронных сигарет содержат до 20 миллиграммов никотина. Это — настоящая западня, которую расставляют на молодёжь.

ЛОИК ЖОССРАН, врач больничной ассоциации AP-HP, президент Антитабачного союза: Дети ведь начинают потреблять такие вещи в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. А никотин вкупе со всеми ритуалами — включая привычку заходить в табачный киоск, покупку сигарет, поднесение аппарата к губам, манипуляции с ним — уже формируют табачную зависимость.

Несмотря на то что одноразовые электронные сигареты и так запрещено продавать лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, их уже пробовал курить как минимум каждый десятый подросток.

Вот у этого владельца табачной лавки такие сигареты расходятся как горячие пирожки; цена — от 8 до 12 евро. Мужчину гложут опасения: из-за запрета он может потерять до 60 процентов доходов.

КЕВЕН СИК, владелец табачной лавки: Оборот из-за этого упадёт. Если «пыхи» запретят, придётся переориентировать клиентуру на другие товары.

Одноразовые сигареты, которые оснащаются незаряжаемыми литиевыми батарейками, часто в итоге оказываются на тротуарах. Это — отклонение с точки зрения экологии, но вскоре оно, вероятно, останется в прошлом.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2023 года.

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