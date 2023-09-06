Al Jazeera: жители Пхукета жалуются, что русские прибрали остров к рукам

Поток россиян в Таиланд вырос в несколько раз с момента начала конфликта на Украине. Это привело к тому, что здесь бурно развивается бизнес только для русских и растут цены на недвижимость. Местные жители недовольны таким положением дел. Доходит даже до жалоб в полицию на русских конкурентов, сообщает Al Jazeera.

По последним данным, более 400 тыс. россиян прибыли на тайский Пхукет за первые шесть месяцев этого года. Это в два раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине. Такой приток русских вызывает негативную реакцию местных жителей, сообщает Al Jazeera.

Жалобы тайцев в основном связаны с бурным развитием бизнеса русских, который охватывает все сферы — от парикмахерских до такси. После переезда в Таиланд многие россияне обзавелись здесь недвижимостью и открыли бизнес, чтобы избежать экономических потрясений.

О популярности этого направления говорит и тот факт, что в июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Пхукет и открыл новое консульство.

Растущее российское присутствие привело к быстрым переменам в жизни острова, констатирует Al Jazeera. Цены на недвижимость пошли вверх, и теперь найти съёмное жильё стало значительно сложнее. Одна за другой стали открываться компании, работающие только на русском языке с русскоязычными приложениями. Нередко в них трудятся нелегалы.

Говорят, что также активизировались и российские работницы сферы секс-услуг, обслуживающие главным образом русских клиентов.

«На нас очень влияют эти русские, которые приехали, чтобы рулить всем туристическим бизнесом», — пожаловался Al Jazeera президент клуба водителей фургонов Пхукета Прают Тонгмусик, который представляет 200 операторов туристических микроавтобусов.

«Они ездят на личных авто, которые не зарегистрированы в транспортном департаменте Тайланда в качестве служебных. Подбирают туристов, которые заказывают их через русское приложение, предлагая плату почти на 20 процентов ниже, чем мы. Они следят за тем, чтобы рубли оставались у россиян».

Местные жители изливают свою тревогу на страницах соцсетей, говоря о том, как они боятся, что их рабочие места оказались под угрозой и что тайцы становятся владельцами туристического бизнеса на бумаге от имени российских инвесторов. Здесь также публикуют фотографии русских таксистов и тех, кого принимают за русских рабочих.

«Русские крадут рабочие места в Таиланде. Всё выйдет из-под контроля, если мы не возьмём это в свои руки», — цитирует Al Jazeera один из постов. Жалобы местных жителей привели к тому, что полиция в прошлом месяце отрапортовала об аресте ряда нелегальных работников.

«После получения жалобы, поданной гражданином Таиланда, мы арестовали трёх граждан России, которые открыли парикмахерскую», — рассказал подполковник Тонгчай Матитам в интервью Al Jazeera. «Мы предъявили им обвинения в нарушении закона, поскольку они выполняли работу, предназначенную только для тайцев».

Кроме того, высказываются опасения, что значительный приток российских денег может сопровождаться деловым соперничеством и ростом преступности. Так, по информации агентства, в июне иммиграционные власти острова арестовали гражданина Казахстана по подозрению в стрельбе в россиянина, когда тот днём сидел в машине возле оживлённого кафе.

А на этой неделе на курортном острове Самуи был арестован россиянин по подозрению в связях с преступниками из Камбоджы. Несколько российских преступников были задержаны, когда они скрывались на других тайских курортах, прежде всего в Паттайе, которая в последнее время приобрела репутацию базы для скрывающихся от правосудия членов русской мафии, сообщает Al Jazeera.

Власти Пхукета подчёркивают, что подавляющее большинство гостей из России ведут себя законопослушно. Тем не менее всё больше проживающих на острове русских переживают из-за несправедливого отношения к ним. Ведь многих автоматически принимают за русских, даже если они из другой страны. По словам россиянина, прожившего здесь более 25 лет, для тайцев все русские — будь то узбеки, украинцы или грузины.

В беседе с Al Jazeera он пояснил, что многим россиянам приходится работать нелегально из-за строгих ограничительных законов Таиланда в отношении иностранных работников: «Некоторые россияне становятся преступниками, потому что у них нет легальной работы в Таиланде. Они больше не могут получить визы… у них есть деньги, но они не могут найти работу. Единственный способ остаться — это нарушить закон».

Как отмечает агентство, не стоит забывать, насколько значительным стал вклад россиян в развитие местной экономики. Особенно во время восстановления после пандемии.

Продавец люксовых яхт Simpsonmarine Phuket подтвердил, что его главные клиенты — русские. Они покупают яхты стоимостью не один миллион долларов, причём с начала конфликта на Украине число покупателей выросло на 10—20%.

Многие заинтересовались покупкой местной недвижимости, что привело к значительному росту цен. «На Пхукете земля ограничена, поэтому недвижимость на райском острове будет только дорожать», — поделилась с Al Jazeera местный агент по недвижимости София Малыгаева, родом из России.

«Клиенты — от Москвы до Сибири, у них всё ещё есть бизнес в России, или они работают удалённо, но хотят, чтобы их семья жила на Пхукете с детьми. Они понимают, что это безопасное место», — добавила она.