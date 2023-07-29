Bloomberg: вместо Европы состоятельные россияне всё чаще выбирают в Таиланде не только отдых, но и покупку недвижимости

Хотя курортный Пхукет уже давно привлекает внимание состоятельных граждан России, после введения новых западных санкций их приток заметно ускорился, сообщает Bloomberg. По статистике, в период с января по июнь этого года в Таиланд в целом прибыло на 1000% больше россиян, чем за аналогичный период годом ранее. При этом местный бизнес и инфраструктура тоже активно приспосабливаются к потребностям и привычкам посетителей из России, отмечается в статье.

Всё больше обеспеченных россиян стало приезжать на популярный курортный остров Пхукет, расположенный в южной части Таиланда, после того как страны Запада ужесточили санкционные ограничения, затруднив путешествия на других направлениях. В свою очередь, местный бизнес также стремится привлечь отдыхающих и потенциальных покупателей недвижимости, предлагая их вниманию самые различные развлечения — от парилок до концертных программ, пишет Bloomberg.



Хотя Таиланд уже давно привлекает состоятельных граждан России, статистика свидетельствует, что их приток ускоряется, говорится в статье. По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, в период с января по июнь в страну прибыло более 791,5 тыс. граждан России. Это более чем на 1000% превышает показатели за тот же период прошлого года, отмечает Bloomberg.



При этом, согласно данным Туристической ассоциации Пхукета, более половины из них прилетели прямыми рейсами в аэропорт Пхукета. Именно они составили основную массу туристов, прибывающих на остров, говорится в статье. И речь идёт не только про обычные отельные туры: по статистике агентства недвижимости Knight Frank Thailand, количество вилл, проданных на острове в прошлом году, выросло на 82% — и около половины из них купили россияне.



Русскоязычные клиенты являются крупнейшими покупателями недвижимости на Пхукете, рассказал в интервью Bloomberg Кристиан Штайнбах, директор по продажам в компании FazWaz Property Group. По его словам, в прошлом году он заключил одну из своих самых прибыльных сделок, в рамках которой один русский покупатель скупил 16 местных вилл. Такой высокий интерес россиян к покупке связан с тем, что здесь можно получать высокие доходы от аренды, а также есть довольно много людей, которые «просто хотят жить в хорошем месте», пояснил Штайнбах.



Он отметил, что, хотя западные санкции ограничили возможности для проведения банковских транзакций по сделкам, люди находят для этого обходные пути. В частности, они используют китайскую систему UnionPay, цифровые активы, а также просто платят наличными в долларах и евро. Однако с течением времени санкции ужесточаются, поэтому становится всё сложнее переводить средства из России, в то время как курс рубля по отношению к таиландскому бату слабеет, заявил Штайнбах.



О важности острова для расширения дипломатического присутствия России в Юго-Восточной Азии свидетельствует и тот факт, что министр иностранных дел Сергей Лавров в июле официально открыл на Пхукете российское консульство в рамках своего визита для переговоров с тайскими официальными лицами, говорится в статье. Это дипломатическое представительство находится в Королевской пристани Пхукета — приморском поселении, где также располагаются причалы для яхт, апартаменты и отдельные виллы стоимостью до нескольких миллионов долларов.



Если страны Европы и Ближнего Востока были долгое время популярными местами для отдыха состоятельных россиян, пляжи Таиланда всегда представляли собой доступную альтернативу в Азии, пишет Bloomberg. После отмены прямых рейсов в Европу в рамках западных санкций многие из них переключили своё внимание на страны, для въезда в которые не требуется сложного оформления виз, включая Объединённые Арабские Эмираты, Турцию и Таиланд.



За последний год власти Таиланда также ввели сразу несколько новых визовых программ, которые позволяют дольше оставаться в стране тем, кто помогает приносить доход бизнесу или обладает специализированными навыками, например в сфере информационных технологий, социальных сетей и криптоактивов. Об этом рассказал Пракайпет Мичосарн, глава отдела по продажам недвижимости в таиландском подразделении CBRE Group Inc. По его словам, благодаря этому курортные острова в южной части страны привлекают многих специалистов и «цифровых кочевников» не только из России, но и с Украины.



При этом типичным русским покупателем недвижимости в Таиланде может быть предприниматель в возрасте около 30 лет из восточной части России, например из Владивостока, пояснила в интервью Bloomberg Елена Мариничева, вице-президент компании Sotheby’s International Realty. Но в последнее время всё больше инвесторов и из таких городов, как Москва или Санкт-Петербург, обращают внимание на тайский рынок, который становится для них всё более привлекательным, отметила она.



Например, российский бизнесмен Александр Нахапетов, который занимается организацией различных развлекательных мероприятий на Пхукете, рассказал в интервью Bloomberg, что его бизнес сейчас процветает. По его словам, билеты на концерт русской рок-музыки, который он организовал на Пхукете в начале этого года, были распроданы буквально за час. Также он принимает участие в помощи по организации приезда и выступления на острове труппы Санкт-Петербургского Государственного академического театра балета, которое запланировано на декабрь, сообщается в статье.



Российская сеть ресторанов «Веранда» открыла уже пятое по счёту заведение в Таиланде, которое пополнило сеть закусочных и продуктовых магазинов на острове. А Николай Батаргин, владелец ресторанов «Чехофф» на Пхукете, рассказал в интервью Bloomberg, что он недавно открыл здесь свой третий ресторан русской кухни. По его словам, бизнес идёт особенно активно в разгар туристического сезона на острове, то есть с ноября по апрель.



Таиланд привлекает и «сверхбогатых» россиян, подчёркивается в статье. В частности, в январе этого года миллиардер Игорь Рыбаков проводил на Пхукете бизнес-тренинг для группы из 20 человек. А прошлым Рождеством вблизи Пхукета была замечена 237-футовая яхта Cloudbreak, которая, как считается, принадлежит российскому магнату в сфере недвижимости Александру Светакову, пишет Bloomberg.



«В Таиланде рады всем», — подтвердил в беседе с журналистами ресторатор Батаргин. Сами тайцы, особенно на южных островах, тоже активно приспосабливают свой бизнес к потребностям и привычкам посетителей из России. Международный аэропорт Пхукета делает объявления на русском языке, а многие названия магазинов и уличные вывески начали писать и на кириллице, сообщается в статье.



Уличные торговцы едой также продают борщ и блины бок о бок с местными традиционными блюдами тайской кухни. В прошлом году на Пхукете даже открылось несколько популярных среди россиян паровых бань. И благодаря наплыву российских посетителей их посещение большую часть времени полностью забронировано заранее, говорится в статье.



Но хотя активизация туризма и торговли стимулирует местную экономику, помогая обеспечить столь необходимые рабочие места на островах Пхукет и Краби, которые в основном зависят от туризма и инвестиций, приток россиян также вытеснил с рынка некоторых потенциальных клиентов из Таиланда и других стран, пишет Bloomberg.



Местным жителям также приходится сталкиваться с ростом цен на товары первой необходимости и на арендную плату на фоне повышенного спроса. Однако большинство людей готовы мириться с такими побочными эффектами, особенно после того удара, который нанесла недавно пандемия COVID-19, заключает Bloomberg.