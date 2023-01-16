Thaiger: россиянина, разгромившего витрины в Таиланде, полиция увезла в больницу

Сотрудники круглосуточно работающих продуктовых магазинов в Паттайе были вынуждены обратиться за помощью в экстренные службы после того, как российский турист в пятом часу утра начал громить там витрины и нападать на окружающих. Прибывшие на место полицейские увезли россиянина в больницу для оказания срочной помощи, поскольку он сам был изранен разбитым стеклом, пишет The Thaiger. Какие обвинения ему будут предъявлены, пока не сообщается.