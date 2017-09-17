Таиланд
Экс-посол Таиланда: я с оптимизмом смотрю в светлое будущее России
Служивший послом в России в начале 90-х Касит Пирамия стал свидетелем крушения «Советской империи» и рождения новой России. В статье для Nation дипломат рассказал, как проникся симпатией к «добродушным и невероятно умным» россиянам и как умелое руководство Владимира Путина и потенциал населения страны помогут России вернуть статус Евразийского центра силы.
Phuket Gazette: пропавшего в море российского туриста спасли рыбаки
Россиянину в Таиланде пришлось провести несколько часов в море после того, как из-за сложных погодных условий он отбился от группы нырявших с масками друзей и не смог самостоятельно добраться до катера. В ходе поисковой операции полиция и военные моряки не смогли его обнаружить, и лишь поздно вечером туриста подобрала рыбацкая лодка, пишет Phuket Gazette.
PG: В ДТП с российскими туристами в Таиланде виноваты отказавшие тормоза
Водитель автобуса с российскими туристами в Таиланде намеренно направил его в кювет, когда перед светофором понял, что у него отказали тормоза, сообщает Phuket Gazette со ссылкой на источники в полиции. При этом трое пассажиров серьезно пострадали, им потребовалась госпитализация. Остальным 39 помогли на месте и прислали за ними другой автобус.
Bangkok Post: Президент Филиппин смутил США угрозой встать рядом с Путиным
В Госдепе сбиты с толку угрозой президента Филиппин Родриго Дуэрте «отделиться» от США и сблизиться с Россией и Китаем. Вашингтон придает большое значение безопасности своих военных баз в регионе, поэтому намерен в ближайшее время получить объяснения от филиппинского лидера, сообщает Bangkok Post.
Таиланд вычислил россиянина, грабившего банкоматы зараженной картой
Полиция Таиланда назвала первое имя участника преступной группы, которая ограбила в июле правительственные банкоматы, заражая их вирусом для изъятия крупных сумм наличными. Это 29-летний россиянин Рустам Шамбасов, пишет тайская газета Khaosod. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и выяснять имена его сообщников, отмечает издание.
Банкоматы Таиланда не устояли перед грабителями с украинскими картами
Пятеро выходцев из Восточной Европы обчистили банкоматы в нескольких провинциях Таиланда с помощью кредиток, специально изготовленных на Украине. Банкоматы также были заражены вирусами и из-за этого беспрепятственно выдавали гигантские суммы наличными, описывает Bangkok Post. На преступников уже заявили в Интерпол.
Тайская полиция арестовала кибер-вора Украинского и его сообщницу
Россиянин и гражданка Узбекистана арестованы в Таиланде по запросу ФБР, которое проследило за их онлайн-мошенничествами в нескольких странах, сообщает тайская газета Nation. В обычной жизни Дмитрий Украинский сдавал туристам яхты напрокат, а его сообщница Ольга Комова работала в местном отеле.
Bangkok Post: Российское оружие поможет Таиланду в диалоге с США
Министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван встретился с представителями российского правительства, чтобы обсудить укрепление сотрудничество двух стран, пишет Bangkok Post. Как отмечает издание, с помощью поворота внешней политики в сторону Москвы тайское правительство надеется получить преимущество в дипломатических отношениях с Западом.
Phuket News: Российский турист в Таиланде лишился уха, покупая рыбу
На одном из самых популярных курортов Таиланда произошел инцидент, в результате которого 36-летний российский турист лишился левого уха и повредил правый глаз. Как сообщает Phuket News, ссора произошла во время покупки туристом рыбы у местного жителя.
Khaosod: Тайскую полицию предупредили об угрозе ИГ для русских в стране
Десять боевиков ИГ месяц назад проникли в Таиланд, для того чтобы действовать против России. Об этом говорится в служебных документах тайской разведки, просочившихся в печать, сообщает Khaosod. Боевики предположительно отправились в Паттайю и Пхукет – места, в которых проживает множество русских и которые популярны среди российских туристов, поясняет издание.
Тайская газета: Объективное освещение новостей – это миф
Сегодня благодаря интернет-революции наряду с традиционными телеканалами появился ряд альтернативных источников информации, например российский RT и китайский CCTV. Как отмечает обозреватель таиландской газеты Nation, они сообщают такие новости, которые информационные «тяжеловесы» посчитали неинтересными. Большее разнообразие позволило улучшить качество информирования – но до объективного освещения происходящего еще очень далеко, отмечает автор.