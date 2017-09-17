Экс-посол Таиланда: я с оптимизмом смотрю в светлое будущее России Служивший послом в России в начале 90-х Касит Пирамия стал свидетелем крушения «Советской империи» и рождения новой России. В статье для Nation дипломат рассказал, как проникся симпатией к «добродушным и невероятно умным» россиянам и как умелое руководство Владимира Путина и потенциал населения страны помогут России вернуть статус Евразийского центра силы. 17 сентября 2017 Nation (Thailand)

Phuket Gazette: пропавшего в море российского туриста спасли рыбаки Россиянину в Таиланде пришлось провести несколько часов в море после того, как из-за сложных погодных условий он отбился от группы нырявших с масками друзей и не смог самостоятельно добраться до катера. В ходе поисковой операции полиция и военные моряки не смогли его обнаружить, и лишь поздно вечером туриста подобрала рыбацкая лодка, пишет Phuket Gazette. 3 марта 2017 Phuket Gazette

PG: В ДТП с российскими туристами в Таиланде виноваты отказавшие тормоза Водитель автобуса с российскими туристами в Таиланде намеренно направил его в кювет, когда перед светофором понял, что у него отказали тормоза, сообщает Phuket Gazette со ссылкой на источники в полиции. При этом трое пассажиров серьезно пострадали, им потребовалась госпитализация. Остальным 39 помогли на месте и прислали за ними другой автобус. 28 ноября 2016 Phuket Gazette

Bangkok Post: Президент Филиппин смутил США угрозой встать рядом с Путиным В Госдепе сбиты с толку угрозой президента Филиппин Родриго Дуэрте «отделиться» от США и сблизиться с Россией и Китаем. Вашингтон придает большое значение безопасности своих военных баз в регионе, поэтому намерен в ближайшее время получить объяснения от филиппинского лидера, сообщает Bangkok Post. 21 октября 2016 Bangkok Post

Таиланд вычислил россиянина, грабившего банкоматы зараженной картой Полиция Таиланда назвала первое имя участника преступной группы, которая ограбила в июле правительственные банкоматы, заражая их вирусом для изъятия крупных сумм наличными. Это 29-летний россиянин Рустам Шамбасов, пишет тайская газета Khaosod. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и выяснять имена его сообщников, отмечает издание. 29 августа 2016 Khaosod

Банкоматы Таиланда не устояли перед грабителями с украинскими картами Пятеро выходцев из Восточной Европы обчистили банкоматы в нескольких провинциях Таиланда с помощью кредиток, специально изготовленных на Украине. Банкоматы также были заражены вирусами и из-за этого беспрепятственно выдавали гигантские суммы наличными, описывает Bangkok Post. На преступников уже заявили в Интерпол. 24 августа 2016 Bangkok Post

Тайская полиция арестовала кибер-вора Украинского и его сообщницу Россиянин и гражданка Узбекистана арестованы в Таиланде по запросу ФБР, которое проследило за их онлайн-мошенничествами в нескольких странах, сообщает тайская газета Nation. В обычной жизни Дмитрий Украинский сдавал туристам яхты напрокат, а его сообщница Ольга Комова работала в местном отеле. 21 июля 2016 Nation (Thailand)

Bangkok Post: Российское оружие поможет Таиланду в диалоге с США Министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван встретился с представителями российского правительства, чтобы обсудить укрепление сотрудничество двух стран, пишет Bangkok Post. Как отмечает издание, с помощью поворота внешней политики в сторону Москвы тайское правительство надеется получить преимущество в дипломатических отношениях с Западом. 27 февраля 2016 Bangkok Post

Phuket News: Российский турист в Таиланде лишился уха, покупая рыбу На одном из самых популярных курортов Таиланда произошел инцидент, в результате которого 36-летний российский турист лишился левого уха и повредил правый глаз. Как сообщает Phuket News, ссора произошла во время покупки туристом рыбы у местного жителя. 15 февраля 2016 Phuket News

Khaosod: Тайскую полицию предупредили об угрозе ИГ для русских в стране Десять боевиков ИГ месяц назад проникли в Таиланд, для того чтобы действовать против России. Об этом говорится в служебных документах тайской разведки, просочившихся в печать, сообщает Khaosod. Боевики предположительно отправились в Паттайю и Пхукет – места, в которых проживает множество русских и которые популярны среди российских туристов, поясняет издание. 4 декабря 2015 Khaosod