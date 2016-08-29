Полиция Таиланда назвала первое имя участника преступной группы, которая ограбила в июле правительственные банкоматы, заражая их вирусом для изъятия крупных сумм наличными. Это 29-летний россиянин Рустам Шамбасов, пишет тайская газета Khaosod. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и выяснять имена его сообщников, отмечает издание.

Khaosod: Тайскую полицию предупредили об угрозе ИГ для русских в стране

Десять боевиков ИГ месяц назад проникли в Таиланд, для того чтобы действовать против России. Об этом говорится в служебных документах тайской разведки, просочившихся в печать, сообщает Khaosod. Боевики предположительно отправились в Паттайю и Пхукет – места, в которых проживает множество русских и которые популярны среди российских туристов, поясняет издание.