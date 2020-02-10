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Phuket News: двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете

Материал представлен в пересказе ИноТВ
При столкновении двух туристических катеров у побережья острова Пхукет в Таиланде пострадали 22 человека, двое детей, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка из России, погибли, сообщает The Phuket News. Полиция заявила, что выясняет обстоятельства происшествия.
Phuket News: двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете
Reuters

По крайней мере двое человек погибли утром 10 февраля при столкновении двух катеров неподалёку от восточного побережья острова Пхукет в Таиланде, сообщает The Phuket News.

По данным издания, инцидент произошёл в 8:15 утра по местному времени. В ходе столкновения в общей сложности пострадали 22 человека, все были доставлены в близлежащие больницы.

Представитель туристической полиции Пхукета Экачай Сири подтвердил, что двое погибших — дети из России, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Как указано в предварительных полицейских отчётах, катер Payan 5 компании Seastar шёл по подходному каналу к пристани Royal Phuket Marina, чтобы забрать туристов. Когда лодка стала разворачиваться, в неё врезался ехавший в противоположную сторону катер ALP компании LP с пассажирами на борту. Всего на двух лодках было 39 человек, 15 получили помощь на месте и были отпущены домой. Все четверо членов экипажа обоих катеров при столкновении не пострадали.

Полиция заявила, что всё ещё работает на месте происшествия для выяснения причин столкновения и в дальнейшем собирается допросить пострадавших.   

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