«Сплющило как консервную банку» — выживший пассажир рассказал Sky News об авиакатастрофе в Казахстане

Аслан Назаралиев, один из выживших после падения самолёта в Казахстане, дал интервью Sky News. По его словам, при крушении переднюю часть самолёта смяло до 14 ряда. Он также отметил, что, несмотря на неразбериху первых минут, пассажиры помогали друг другу выбраться из воздушного судна.

Пассажир, переживший авиакатастрофу в Казахстане, рассказал, как переднюю часть самолёта сплющило как консервную банку. Аслан Назаралиев сидел в 15 ряду воздушного судна, которое вскоре после взлёта врезалось в здание. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё несколько десятков получили ранения. С репортажем корреспондент Sky News Барри Виер.

Аслан Назаралиев стал одним из 60 человек, которые чудом пережили катастрофу. Он подробно рассказал о том, как развивались эти ужасные события.

АСЛАН НАЗАРАЛИЕВ, выживший пассажир: Это было похоже на то, как если бы очень быстро начали сдавливать консервную банку. И она (передняя часть самолёта. — ИноТВ) складывался до 14 ряда. Я сидел в 15 ряду. И я увидел, как на парня, который сидел в 14 ряду, со всей мощью обрушился потолок.

После падения многие незамедлительно поспешили на помощь.

АСЛАН НАЗАРАЛИЕВ: Все люди, выбравшиеся из самолёта, начали помогать тем, кто получил травмы в передней части самолёта. Было много криков. Некоторые просили о помощи, некоторые просто плакали. Крики, плачь, неразбериха. Все пытались помочь друг другу, в первую очередь выбраться из самолёта.

Но повезло не всем. Многие оплакивают своих близких, погибших в этой трагической катастрофе. Очередь доноров крови продолжалась за пределами ближайшей больницы. Две трети тех, кто находился на борту, выжили. Им всем требуется не только медицинская, но и психологическая помощь.

С учётом того, что крушение произошло на большой скорости, удивительно, что удалось избежать большего количества жертв. Запись показывает, что вскоре после подъёма в воздух самолёт начал терять высоту, после чего он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

РОМАН СКЛЯР, вице-премьер Казахстана: По предварительным данным, при взлёте воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлётно-посадочную полосу. Расследование, которое ведёт Межгосударственный авиационный комитет, установит, была ли это ошибка пилота или техническая неисправность.

Все рейсы авиакомпании приостановлены на время расследования. Барри Виер, Sky News.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2019 года.