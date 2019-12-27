Sky News: в Казахстане потерпел крушение самолёт с 95 пассажирами на борту

Самолёт Fokker 100, на борту которого находилось 100 человек, потерпел крушение неподалёку от аэродрома Алматы. При падении воздушное судно пробило бетонное заграждение и врезалось в двухэтажное здание. В результате погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 17 получили серьёзные травмы, сообщает Sky News.
Доброе утро, вы смотрите Sky News. Мы начинаем наш новостной выпуск со срочной новости. Как стало известно, в Казахстане самолёт, на котором находилось 100 человек, рухнул вскоре после взлёта с Международного аэропорта Алматы. В результате погибли по меньшей мере 14 человек. Сообщается, что ещё 17 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Самолёт направлялся из Алматы, крупнейшего казахстанского города, в столицу Нур-Султан. В официальном заявлении аэропорта Алматы говорится, что на борту воздушного судна находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Fokker 100 начал терять высоту во время взлёта, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажное здание. Казахстанский комитет гражданского воздушного сообщения заявил о приостановлении полётов данного типа самолётов в связи с расследованием (причин катастрофы. — ИноТВ).
Ещё раз о самом последнем развитии ситуации этой срочной новости: по меньшей мере 14 человек погибли после того, как вскоре после взлёта с казахстанского международного аэропорта в Алматы пассажирский самолёт врезался в здание. Мы будем держать вас в курсе событий.
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