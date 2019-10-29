WP: польские прокуроры вернулись на место крушения «Туполева» с беспилотниками и 3D-сканерами

03:00 Спасатели предупредили о похолодании до -10 ˚С в Ленобласти Спасатели предупредили о похолодании в Ленинградской области в среду, 30 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

03:00 МИД России предупредил об ответных мерах на высылку дипломата из Софии Москва примет ответные меры в связи с решением Софии выслать из страны российского дипломата, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

03:00 Калининградская область примет участие в Большом этнографическом диктанте Калининградская область примет участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 1 ноября, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

03:00 Акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Подмосковье Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.

03:00 Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко перенёс операцию на плече Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Тарасенко перенёс оперативное вмешательство на травмированном плече.

03:00 В результате ДТП в Крыму пострадали шесть человек В результате ДТП в Джанкойском районе пострадали шесть человек, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

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03:00 Белоусов заявил, что Россия и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября Россия и США запланировали заседание комиссии по договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

03:00 Орлов рассказал об отношении Манчини к Дзюбе и Шатову Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, как бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини относился к российским футболистам Артёму Дзюбе и Олегу Шатову.

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