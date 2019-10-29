WP: польские прокуроры вернулись на место крушения «Туполева» с беспилотниками и 3D-сканерами

Представители польской прокуратуры вернулись на территорию военного аэропорта Смоленск—Северный, чтобы продолжить изучение обломков и места крушения самолёта Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского, пишет журналист Михал Скорупка. На портале Wirtualna Polska он отмечает, что в этот раз будут применены беспилотники и технологии 3D-сканирования.
Польские прокуроры снова прибыли в Россию. В понедельник утром они направились на территорию военного аэропорта Смоленск — Северный, где находятся обломки самолёта Ту-154М, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находился тогдашний президент Польши Лех Качиньский, пишет на портале Wirtualna Polska журналист Михал Скорупка.
Визит продлится неделю. Следователи будут осматривать обломки самолёта Ту-154М. Объём работ пока не предан огласке. Однако известно, что речь идёт о дополнительных исследованиях, которые необходимы американским специалистам, сотрудничающим с польскими правоохранительными органами, рассказывает журналист.
Машина с группой следователей въехала в аэропорт около 8:45 по местному времени. Подъезд охранялся сотрудниками военной полиции. Через дорогу они установили грузовик, который закрывал вид на ворота. СМИ было запрещено осущевлять видеосъёмку на охраняемом объекте, добавляет журналист.
Осмотр обломков будет проходить при участии представителей Следственного комитета Российской Федерации, и именно россияне будут выполнять все действия, запрошенные польской стороной. Согласно сообщениям, новая документация будет содержать материалы, полученные с использованием беспилотников и 3D-сканирования обломков и места крушения самолёта, отмечает журналист.
Два предыдущих визита прокуроров состоялись осенью 2018 года и в мае этого года. «Осмотр не была завершён, и прокуроры должны снова отправиться в Смоленск, чтобы продолжить следственные действия», — сообщила после последнего визита пресс-секретарь польской государственной прокуратуры Эва Бялик.
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