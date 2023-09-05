AP: правозащитники назвали решение США о поставке кассетных бомб Украине «бессовестным»

Перед встречей представителей стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, эксперты опубликовали доклад, в котором говорится, что 95% жертв такого оружия — мирные жители, пишет Associated Press. Поэтому правозащитница Мэри Уэрэм называет решение США поставить кассетные бомбы Украине «бессовестным».

На будущей неделе должна состояться встреча представителей 112 стран, присоединившихся к Конвенции по кассетным боеприпасам, сообщает Associated Press. Эта организация борется за запрет этого вида оружия и за очистку территорий от таких бомб.

Перед этой встречей правозащитники подготовили и опубликовали годовой отчёт о последствиях применения кассетных бомб. Там представлены свидетельства того, как ущерб от этих бомб причиняется не только военным, но и гражданскому населению. В частности, по данным экспертов, в прошлом году всего от кассетных боеприпасов пострадало около 1172 человек в восьми странах: Азербайджане, Ираке, Лаосе, Ливане, Мьянме, Сирии, Украине и Йемене. При этом 95% из них — мирные жители. И 71% всех жертв — дети.

Правозащитники, однако, отметили успехи Болгарии, Перу и Словакии по уничтожению своих запасов кассетных боеприпасов.

Мэри Уэрэм из Human Rights Watch отметила, что они «крайне обеспокоены» решением США поставить тысячи кассетных боеприпасов Украине. Они в том числе опасаются, что на фоне этого шага ослабнет и международная поддержка этой конвенции.

Само решение США о поставке кассетных бомб Украине Мэри Уэрэм называет «бессовестным». По её словам, это событие говорит об откате в работе коалиции, сформированной вокруг Конвенции по кассетным боеприпасам, но это «ещё не конец».