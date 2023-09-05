AP: правозащитники назвали решение США о поставке кассетных бомб Украине «бессовестным»
Само решение США о поставке кассетных бомб Украине Мэри Уэрэм называет «бессовестным». По её словам, это событие говорит об откате в работе коалиции, сформированной вокруг Конвенции по кассетным боеприпасам, но это «ещё не конец».
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