GT: ветеран войны во Вьетнаме пытается помешать США повторить кошмар с кассетными боеприпасами на Украине

Американский ветеран Майк Бертон, который сам участвовал в бомбардировках и был свидетелем трагических последствий массового применения кассетных боеприпасов силами США во время войны во Вьетнаме, теперь стремится предотвратить повторение этого кошмарного опыта на Украине. Как рассказал отставной офицер ВВС США в интервью Global Times, его участие в массированных бомбардировках Лаоса полвека назад до сих пор остаётся для него источником самых тяжёлых воспоминаний и поводом для сожаления.



Во время войны во Вьетнаме США активно использовали кассетные бомбы для нанесения авиаударов по различным объектам на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. За период с 1964-го по 1973 год США сбросили на эти страны миллионы тонн снарядов и бомб, из которых около 80 млн тонн не взорвалось. Больше всего от этого пострадал Лаос, который можно назвать страной, подвергшейся наибольшим бомбардировкам в расчёте на душу населения за всю историю, говорится в статье.



Сейчас многие опасаются, что Украина, которая уже получила множество кассетных боеприпасов из США, может стать новой жертвой, разделив трагическую судьбу Лаоса, пишет Global Times. Бертон также разделяет эти опасения и пытается принять меры, чтобы помешать такому развитию событий. Сейчас он возглавляет организацию Legacies of War («Наследие войны»), которая намерена в следующем году провести в США кампанию по запрету наземных мин и кассетных боеприпасов.



Миссия этой организации — повышать осведомлённость об истории бомбардировок во время войны во Вьетнаме и том ущербе, который они принесли. В недавнем интервью Global Times Бертон подчеркнул, что сожалеет об использовании кассетных бомб в Лаосе, и подчеркнул, что Украина не должна хотеть также пережить подобный кошмар, поскольку последствия будут катастрофическими как для народа Украины, так и для народа США ещё на десятилетия вперёд, говорится в статье.



Каждый кассетный боеприпас может содержать сотни более мелких боеприпасов, которые после запуска при помощи самолётов, ракет или пушек рассеиваются в воздухе, причиняя ущерб и приводя к большому количеству жертв на более обширной территории, поясняется в статье. При этом они не имеют механизма наведения. И ещё более тревожным является тот факт, что если эти бомбы упадут на влажную и мягкую землю и при падении не сдетонируют от удара, то значительная часть из них может превратиться в неразорвавшиеся снаряды.



Такие снаряды способны взорваться позже в любой момент, если они подвергнутся воздействию какой-либо внешней силы или изменений в окружающей среды. Причём это может произойти даже несколько десятилетий спустя, если их все не найти и не обезвредить. Во время массированных американских бомбардировок Лаоса были уничтожены многие деревни и даже целые долины, бесчисленное количество мирных жителей было убито, напомнил Бертон в интервью Global Times.

Отставной офицер ВВС США также призвал правительство США проявить больше осмотрительности и ответственности при принятии решений о том, как именно распределить выделяемую для Украины помощь в размере $800 млн. Объявленное ранее решение Белого дома включить в этот пакет военной помощи и поставки кассетных боеприпасов на Украину вызвало осуждение среди общественности, отмечает Global Times.По его словам, он сам поступил на службу в ВВС США в 1962 году и был направлен в 56-е воздушное крыло коммандос (Air Commando Wing) в 1966 году. Основной задачей этого подразделения тогда было остановить приток людей и снабжения, поступавшего из северной части Вьетнама на юг через «тропу Хо Ши Мина», которая почти полностью проходила через Лаос, пояснил Бертон.«Насколько я помню, в целом Лаос бомбили каждые 8 минут на протяжении 24 часов в сутки, в течение девяти лет», — рассказал отставной офицер ВВС США. Кроме бомбардировок с воздуха, после напряжённых сражений в земле также оставалось большое количество неразорвавшихся снарядов. Поверхность земли была просто усеяна бесчисленными бомбами всех типов, от кассетных и артиллерийских снарядов до ручных гранат, отметил Бертон.По его оценкам, от 30% до 40% кассетных боеприпасов при падении не взорвались. И он сам очень нервничал, поскольку понимал, что сбрасываемые пилотами бомбы без разбора падали на рисовые поля и другие места, где могли находиться люди. «Мы считаем, что на территории суши кругом может быть разбросано до 80 миллионов отдельных снарядов, и некоторые из них никогда не получится устранить», — предупредил Бертон.Согласно имеющимся данным, кассетные боеприпасы имеют более высокую поражающую способность, чем обычные, и со времён Второй мировой войны стали причиной гибели уже от 56,5 тыс. до 86,5 тыс. мирных жителей. Американские военные активно использовали кассетные боеприпасы во время войн во Вьетнаме, в Персидском заливе, в Косово, в Афганистане и в Ираке. Это повлекло за собой нанесение значительного ущерба инфраструктуре в этих странах, а также многочисленные жертвы и ранения среди мирного населения, напоминает Global Times.О бомбардировках во время войны во Вьетнаме стало широко известно только благодаря слушаниям в конгрессе в 1971 году и последующим сообщениям в средствах массовой информации. Однако про истинные масштабы разрушений и бедствий, причинённых народу Лаоса этой «тайной войной», американская общественность во многом не знает до сих пор, говорится в статье.По словам Бертона, он был очевидцем трагичных инцидентов как на земле, так и в воздухе, и вернулся с войны «с очень плохими предчувствиями по поводу того, что у нас было и что там произошло». Зачастую неразорвавшиеся снаряды небольшого размера случайно подбирали дети, которые из-за этого теряли руки, ноги, зрение или даже жизнь.«Я своими глазами видел эти разрушения с воздуха и на земле. Я видел лаосских детей и взрослых с оторванными конечностями, без глаз и с лицами, изуродованными от взрыва невовремя сдетонировавших боеприпасов. Наше решение сбросить кассетные бомбы на Лаос также повлияло на то, что в США направился поток беженцев, спасающихся от смерти», — рассказал Бертон в интервью Global Times.В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как во время войны во Вьетнаме были сброшены последние американские бомбы. Однако этот период до сих пор остаётся для Бертона источником самых тяжёлых воспоминаний. Американский ветеран рассказал журналистам, как он страдал морально и психологически, пытаясь справиться с грузом своей вины после возвращения с войны.На протяжении 14 месяцев он также проходил курс специальной терапии, организованный при содействии Министерства по делам ветеранов США. «Многие из тех молодых людей, кто вернулся, пристрастились потом к алкоголю и наркотикам, страдали от приступов гнева. Статистика по ветеранам войны во Вьетнаме довольно плохая: от самоубийств до распавшихся браков, разрушенных семей и тому подобного», — отметил Бертон.«Я очень сожалею о том времени, которое провёл на войне; о многих вещах я стараюсь не вспоминать», — признался также ветеран в интервью Global Times. По его словам, он стремится всеми способами загладить свою вину и активно выступает за то, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.В 2022 году Бертон вновь вернулся в Лаос и ощутил глубокую печаль, глядя из самолёта на эту землю, изрытую множеством гигантских кратеров. «Израненная земля — это напоминание о смертельной ошибке Америки, напоминание о тех жизнях, которые мы отняли, и о древних достопримечательностях, которые мы стерли с лица земли», — подчеркнул он в беседе с журналистами.По данным правительства Лаоса, до сих пор удалось найти и обезвредить менее 10% находящихся на территории этой страны неразорвавшихся боеприпасов. Это очень утомительная, трудоёмкая и опасная работа, рассказал Бертон, который также принимал в этом личное участие в 2022 году. Кроме того, он основал Комитет по делам иммигрантов и беженцев, который оказывает помощь и поддержку разным группам мигрантов и беженцев со всего мира.В целом уже около четырёх десятков правозащитных организаций публично выступили против поставок американских кассетных боеприпасов на Украину. Они предупреждают о том, что многочисленные неразорвавшиеся кассетные боеприпасы даже спустя много лет после завершения конфликта будут предоставлять значительную угрозу для населения и причинят огромный вред множеству мирных жителей, говорится в статье.В начале июля этого года власти Украины заверили Вашингтон, что они не будут применять кассетные боеприпасы в населённых районах. Однако как только эти бомбы начнут использоваться, никто не сможет дать однозначного ответа о том, будет ли такое обещание строго выполняться, подчёркивают эксперты.«Вероятно, производители оружия сейчас уже стоят у дверей Пентагона и говорят: эй, мы здесь с новым контрактом, который вам нужно подписать, просто продайте все наши запасы Украине. Но я хочу помешать им сделать это», — пояснил Бертон.По его мнению, если власти США всё же продолжат снабжать Киев кассетными боеприпасами — тогда они должны подписать публичный документ о том, что обязуются компенсировать последствия после завершения конфликта и будут пожизненно заботиться обо всех взрослых и детях, которые станут инвалидами из-за применения такого оружия. «И я хочу, чтобы мы взяли на себя ответственность за это», — заключил ветеран в интервью Global Times.