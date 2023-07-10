Le Figaro: лидер Камбоджи напомнил Киеву о последствиях использования кассетных бомб

США активно использовали кассетные бомбы на территории Камбоджи и Лаоса во время войны во Вьетнаме, но они до сих пор приводят к жертвам среди мирного населения. Поэтому премьер-министр Камбоджи призвал США не поставлять такое оружие Украине, а Киев — не использовать его в конфликте, пишет Le Figaro.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен предостерёг Украину от применения кассетных боеприпасов, пишет Le Figaro. Он напомнил о «болезненном опыте» его страны, на территории которой США использовали кассетные бомбы в начале 1970-х годов. Поэтому он назвал применение таких бомб Украиной «самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет».

Соединённые Штаты сбросили миллионы бомб на Камбоджу и Лаос во время войны во Вьетнаме в 1960-х и 1970-х годах, пытаясь поразить военные базы коммунистов. «Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы на войне, потому что настоящими жертвами будут украинцы», — заявил он. .

Уже 30 лет прошло со времён гражданской войны в Камбодже, но она остаётся одной из самых заминированных стран мира. За последние четыре десятилетия около 20 тыс. камбоджийцев погибли, наступив на мины или неразорвавшиеся боеприпасы. Работы по разминированию продолжаются до сих пор.

В январе в рамках учений минные поля в Камбодже посетила группа украинских специалистов по разминированию.

Кассетные боеприпасы запрещены в ряде стран, в частности европейских. Но специальную конвенцию 2008 года пока не подписали ни США, ни Украина, ни Россия. Президент США Джо Байден назвал решение о поставках кассетных боеприпасов Украине «очень трудным», но «правильным», пишет Le Figaro.