Ни одна страна не потратила на оборону Украины так много средств, как США, пишет 19FortyFive. Киев получил от Вашингтона военную, экономическую и финансовую помощь на общую сумму более $113 млрд. При этом помощь Киеву, не приносящая практически никаких результатов, становится всё менее популярной среди американцев, которым Украина всё больше напоминает Вьетнам.

По данным Центра стратегических и международных исследований CSIS, ни одна страна не потратила на оборону Украины так много средств, как США, пишет 19FortyFive. Киев получил от Вашингтона военную, экономическую и финансовую помощь на общую сумму более $113 млрд.

Это самый большой объём помощи воюющему государству с момента принятия конгрессом США в 1941 году Закона о ленд-лизе, позволившему перечислить $51 млрд в пересчёте на сегодняшние доллары. Среди стран, получавших военную помощь, были Великобритания, Франция, правительство Чан Кайши в Китае, Советский Союз и другие.

«С начала войны Соединённые Штаты выделили Украине миллиарды долларов. Общая сумма четырёх пакетов дополнительной помощи, принятых конгрессом для поддержки Украины с начала войны, составляет более 113,4 миллиарда долларов, — говорится в сообщении CSIS. — В этих пакетах было выделено 62,3 миллиарда долларов для Министерства обороны, 46,1 миллиарда долларов для Государственного департамента и АМР США, а также 5 миллиардов долларов для других государственных учреждений. Четвёртый пакет, предусматривающий выделение 48 миллиардов долларов, был одобрен конгрессом в декабре 2022 года».

Учёные CSIS Дэниел Ф. Рунде и Мадлен Маклейн продолжают: «Эта сумма должна была покрыть потребности Украины до конца текущего финансового года, однако есть опасения, что этого будет недостаточно». Они также отмечают, что на прошлой неделе Белый дом запросил ещё $20 млрд. «До сих пор эта помощь была очень важна для поддержки Украины в борьбе с Россией», — отмечают исследователи.

Как поясняет издание, помощь США Украине подразделяется на три основные категории: военная, экономическая и гуманитарная. Европейские страны, которые считают, что сталкиваются с более непосредственной угрозой со стороны России, предоставили намного меньше помощи, чем США. В начале месяца газета Washington Post отметила, что Евросоюз выделил Украине $35,9 млрд, Великобритания — $11,7 млрд, а Германия, замыкающая тройку лидеров, — $11,6 млрд.

Американские налогоплательщики ожидают, что инвестиции будут оправданы, но пока этот вопрос остаётся открытым, пишет 19FortyFive.

Израиль в июле предупредил о своих опасениях, что поставляемое США оружие попадёт в руки России, будет переправлено в Иран и переделано для использования против Израиля. В отчёте генерального инспектора Пентагона говорится, что оружие, переданное Украине, часто неправильно охранялось и попадало в руки криминальных элементов.

Телеканал CNN, в свою очередь, отметил, что в период с февраля по сентябрь 2022 года Управление оборонного сотрудничества с Киевом «не смогло провести требуемый [мониторинг конечного использования] военного оборудования, которое США предоставили Украине в 2022 финансовом году».

«Невозможность посещения персоналом Министерства обороны районов, где использовалась или хранилась предоставленная Украине техника, существенно ограничивала возможности Управления оборонного сотрудничества с Киевом» по мониторингу вооружений, говорится в отчёте.

Пока что Украине не удалось добиться значительных успехов в ходе контрнаступления, подчёркивает издание. По сообщению газеты The New York Times, стратегия Украины, основанная на советской модели мышления, которая стремится свести к минимуму соперничество путём равномерного распределения ресурсов между военными командованиями вместо сосредоточения сил для достижения одной цели, вызывает недоумение.

«По мнению некоторых аналитиков, достигнутый прогресс может оказаться слишком незначительным и запоздалым. Бои ведутся в основном на равнинной и труднопроходимой местности, что благоприятствует обороняющимся. Россияне ведут бой с укрытых позиций, которые украинские солдаты зачастую видят только в нескольких метрах от себя. Через несколько часов после того, как украинцы очищают поле от мин, русские иногда выпускают ещё одну ракету, которая рассеивает ещё больше мин в том же месте, — отмечает The New York Times. — Согласно американской военной доктрине, основные усилия всегда нацелены на то, чтобы максимальные ресурсы были направлены на один фронт, даже если поддерживающие силы сражаются на других участках, чтобы застраховаться от неудач или рассредоточить оборону противника».

Вооружённые силы Украины делают всё возможное, неся при этом значительные потери и страдая от бюрократии, которая подрывает их эффективность, пишет 19FortyFive. Между тем, Украина начинает напоминать Вьетнам, и американцы теряют терпение.

Помощь Украине, не приносящая практически никаких результатов, становится всё менее популярной среди американского народа. История показывает, что американцы не поддерживают затяжные войны. Так было и с войной во Вьетнаме. Общественное мнение отвернулось от этого конфликта летом 1966 года. То же самое произошло и с вторжением в Ирак летом 2004 года.

«Мы могли бы делать это вечно», — сказал в интервью газете The Washington Post научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон по поводу темпов финансирования и поддержки Украины. По его словам, это приемлемо с экономической точки зрения — но, вероятно, неприемлемо в политическом плане, заключает 19FortyFive.