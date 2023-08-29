УП: польская компания обманула Украину на миллиарды гривен

Министерство обороны Украины в 2022 году заключило ряд контрактов с польской компанией Alfa о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств. По информации «Украинской правды», по состоянию на 2023 год она задолжала Украине более 3,5 млрд гривен.

Министерство обороны Украины в 2022 году заключило ряд контрактов с польской компанией Alfa о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств. Как передаёт «Украинская правда», по состоянию на 2023 год она задолжала Киеву более 3,5 млрд гривен.

По информации издания, с апреля 2022 года Минобороны Украины заключило несколько соглашений с польской фирмой Alfa. Польская компания обязалась поставить бронежилеты и шлемы, но не сделала этого вовремя и не выполнила заказ на 100%. Alfa, хоть и со срывом сроков, смогла поставить все бронежилеты и плиты. А вот из привезенных ею 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч так и лежали на складе, не принятые на баланс ВСУ.

В то же время ведомство заключило ещё ряд невыгодных соглашений с Alfa и по состоянию на начало 2023 года по различным контрактам эта компания имела задолженностей перед Минобороны на более чем три с половиной миллиарда гривен.

Польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла. Изданию известно всего о по меньшей мере 7 соглашениях, которые минобороны заключило напрямую с Alfa. Часть из них оспаривают в международном арбитраже.

Польская Alfa была основана как общество с ограниченной ответственностью ещё в 2005 году.

Фирма занимается торговлей разного рода продукцией, в частности военной. В 2020 году компания показала €300 тысяч прибыли, в 2021-м Alfa заработала около €1,8 млн.

Финансовой отчётности за 2022 год, когда компания подписала контрактов на сотни миллионов на Украине, Alfa до сих пор не подавала. Напротив, за первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть подачу отчётности.