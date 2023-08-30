Bild: немецкая армия столкнулась с острой нехваткой солдат
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан самым полезным игроком сезона-2022/23 в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Россиянин Андрей Рублёв оформил выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
Воздушное пространство над Псковом и областью временно ограничено для пролётов самолётов, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
В МЧС России заявили, что в настоящее время угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет.
Вооружённые силы России отражают атаку беспилотников в Псковском аэропорту, заявил губернатор Михаил Ведерников.
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 га.
Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич считает, что в чемпионате России по футболу выступают команды высокого уровня.
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 276 боеприпасов.
Жители Пскова сообщают о пожаре в районе аэропорта города. По некоторым данным, перед этим были слышны взрывы. Официальных комментариев пока не поступало.
Чистая прибыль TCS Group — головной структуры Тинькофф Банка — по международным стандартам финансовой отчётности за первое полугодие 2023 года выросла в восемь раз за аналогичный период 2022 года и составила 36,6 млрд рублей.
Определились ещё три участника группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал удар дроном ВСУ по общественной приёмной партии «Единая Россия» в городе терактом и попыткой сорвать выборы.
Россиянка Дарья Касаткина оформила выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о пропавшей фигуристке Алине Горбачёвой.
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой наделить Минцифры России правом обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу. Обращение на имя главы министерства Максута Шадаева, содержащее соответствующее предложение, есть в распоряжении RT.
Хореограф Илья Авербух призвал журналистов корректно рассказывать читателям о ситуации с юной фигуристкой Алиной Горбачёвой.
Власти города Геленджика призвали местных жителей оказать помощь в тушении крупного лесного пожара.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме, так как считает уголовные дела против него мошенническими.
Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов стал наставником команды «Мохаммедан» из второй по силе лиги чемпионата Индии по футболу.
Аэромобильная группировка ГУ МЧС по Краснодарскому краю прибыла для тушения лесного пожара в Геленджике, сообщает оперштаб региона.
Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева скончалась в возрасте 55 лет после тяжёлой болезни. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв.
«Аль-Наср» нанёс поражение «Аль-Шабабу» в матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил представитель постпредства РФ при ООН Дмитрий Глухов.
Серебряный призёр Олимпиады-2018 Александр Энберт прокомментировал новость о том, что юная фигуристка Алина Горбачёва нашлась.
Законопроект об отмене отсрочки от призыва для украинских депутатов зарегистрировали в Верховной раде. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.
Громкие звуки, о которых сообщают жители Курской области в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая на сутки пропала в Москве.
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 5 га, сообщает МЧС. Ведомство наращивает силы для тушения возгорания.
Россия проведёт ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил представитель постпредства России при ООН Дмитрий Глухов.
Соединённым Штатам рано или поздно придётся провести испытания своих новых ядерных боезарядов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов.
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о ситуации с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая на сутки пропала в Москве.
В новые поставки военной помощи для Украины не входят кассетные боеприпасы, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с юной фигуристкой Алиной Горбачёвой.
Телевизионную съёмочную группу ограбили в американском Чикаго во время съёмки репортажа об ограблениях, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на полицию.
Центральное разведывательное управление скептически оценивает возможности украинского контрнаступления. Об этом заявил обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.
Украинские военные ударили дроном по общественной приёмной партии «Единая Россия» в Новой Каховке Херсонской области, заявила администрация округа.
Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о ситуации с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая на сутки пропала в Москве.
Фигуристка Алина Горбачёва доставлена в подразделение Следственного комитета (СК) города Москвы.
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромном поражении от «Спартака» в Кубке России.
В Тбилиси в результате проливного дождя затоплены улицы и повалены деревья, автомобильное движение затруднено, сообщает РИА Новости.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая на сутки пропала в Москве.
На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской области.
Хирург 150-й дивизии рассказал военкору RT Халеду аль-Джаббури о спасении раненых бойцов и гражданских на Луганском направлении.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что столичная команда постарается улучшить свою игру в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подписал письмо о намерении создать совместно с Министерством обороны Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу по подготовке пилотов истребителей F-16.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о нахождении фигуристки Алины Горбачёвой.
Фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» состоится 2 сентября в подмосковном Егорьевске.
Представители Тверского регионального отделения «Поискового движения России» приняли участие в церемонии захоронения останков 170 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла в деревне Веригино.
На Украине разработаны и протестированы новые виды наземных дронов, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели.
Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.