В результате украинского контрнаступления ВСУ отбили незначительную территорию — и не смогут достичь поставленных целей. Об этом заявил доцент военного дела Илмари Кяихкё. На страницах издания Dagens Nyheter он признаёт, что Запад переоценил боеспособность ВСУ и недооценил возможности вооружённых сил России.

Контрнаступление ВСУ началось позже, чем ожидалось, и с начала июня украинская армия отбила около 210 кв.км территории страны. По данным секретного отчёта американской разведки, ВСУ вряд ли доберутся до Мелитополя до конца года, а это означает, что Украина не достигает своей главной цели — отрезать сухопутное сообщение России с Крымским полуостровом, сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на источники. Кроме того, в скором времени погодные условия начнут ухудшаться, а если сравнить с прошлым годом, то после взятия Херсона в начале ноября ВСУ добились незначительных успехов на поле боя.

Доцент и преподаватель военного дела в Шведском оборонном университете Илмари Кяихкё, считает, что контрнаступление «ещё толком не началось», но подчёркивает, что пока неизвестно, чем оно закончится. Учёный убеждён, что в этом году ВСУ «всё ещё могут» прорвать российские рубежи обороны, хотя с каждым днём ​​это кажется всё менее вероятным. Кяихкё не удивлён содержанием просочившегося отчёта американской разведки, поскольку ещё в прошлом году в Пентагоне неоднократно заявляли, что не верят в то, что Украина добьётся всех поставленных целей в ходе контрнаступления.

«Стоит отметить, что у украинцев не получилось. Ещё более удивительно то, как мало они добились», — приводит слова эксперта газета. В то же время Кяихкё подчёркивает, что у ВСУ будут новые возможности в долгосрочной перспективе. По его мнению, Украина вернула себе лишь около 0,2% территории, чему есть несколько объяснений. С одной стороны, Киев получил недостаточно оружия, технических средств, боеприпасов и обучения. Более того, военная помощь Украине пришла слишком поздно, качество обучения украинских военнослужащих западными инструкторами было неэффективным, а военная техника Запада не дала Украине того преимущества, которого она хотела.

Украинские военные также принимали сомнительные решения на поле боя. После первых потерь бойцы ВСУ предпочли оставить военную технику и продвигаться пешком. Вероятно, это уменьшило потери, но в результате контрнаступление замедлилось. Если Украина не будет воевать в соответствии с американской доктриной ведения войны, которую преподаёт Запад, ей придётся использовать довольно много боеприпасов, а их сегодня нет. Признаком того, что нехватка боеприпасов уже стала проблемой, является то, что ВСУ получили кассетные бомбы из США. Кроме того, отсутствие у Украины господства в воздухе также замедляет контрнаступление.

В то же время Кяихкё считает, что Запад напрасно недооценивает противника, отметив способность ВС России эффективно препятствовать контрнаступлению посредством минирования, хорошим использованием своих ресурсов и возможностями ВВС. «Мы недооценили россиян. Можно задаться вопросом, не переоценили ли мы украинцев или хотя бы нашу поддержку им в очень сложной ситуации», — подытожил эксперт в статье Dagens Nyheter.