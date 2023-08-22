Economist: провалившееся контрнаступление ВСУ ухудшило общественное настроение на Украине

Неудачи на поле боя в ходе контрнаступления ВСУ привели к пессимистическому настроению общественности на Украине, что беспокоит власти страны, сообщает журнал The Economist. Киев разочарован тем, что вооружения со стороны Запада не поступают в изначально обещанном количестве. Как выразился советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, всё это «расстраивает и лишает мотивации».

Неудачи на поле боя в ходе контрнаступления ВСУ привели к пессимистическому настроению общественности на Украине, что беспокоит власти страны, сообщает журнал The Economist. Киев разочарован тем, что вооружения со стороны Запада не поступают в изначально обещанном количестве. Критика президента Владимира Зеленского усилилась, и причины недовольства понятны. Некогда пообещав промаршировать до Крыма*, политическое руководство в Киеве теперь делает упор на более реалистичных ожиданиях.

Как выразился советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, всё это «расстраивает и лишает мотивации». Чиновник считает, что те, кто сидит в Киеве не имеют права критиковать действия украинских военных.

По данным Генштаба ВСУ, Киев получил лишь 60 танков, в то время обещаны были сотни единиц военной техники. Кроме того, отсутствие поддержки с воздуха привело к задержке контрнаступелния. По данным источника журнала, ВСУ больше не планирует «ведущие к большим потерям» военные операции, и теперь планируется сосредоточивание на «ослаблении сил противника» посредством артиллерии, беспилотников и радиоэлектронной борьбы, отмечает The Economist.

Мрачные настроения распространяется и на политику Украины, которая большую часть военного конфликта находилась в застое. Всё лето ходили слухи, что офис Зеленского может объявить досрочные парламентские и президентские выборы. По логике, ему лучше добиться переизбрания, оставаясь национальным героем, чем после того, как его вынудят вести мирные переговоры, которые могут привести к «непопулярному» решению о прекращении огня или крупных территориальных уступках, отмечает журнал The Economist.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).