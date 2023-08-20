FP: Украина едва ли вернёт территории, потерянные в боях с Россией — ожидания Запада нереалистичны

Отсутствие значительных продвижений в рамках контрнаступления Украины показывает, что страна может уже не вернуть территории, которые потеряла в боях с Россией, полагают старший научный сотрудник и заместитель директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд и Мэтью Кройниг. Обозреватели Foreign Policy пишут, что основная проблема в медленном наступлении Украины заключается в нереалистичных ожиданиях Запада.

Украинское наступление оказалось и близко не таким успешным, как надеялись на Западе. Это показывает, что при всём желании остального мира Украина может уже не вернуть потерянные в боях с Россией территории, пишут в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд и заместитель директора этого центра Мэтью Кройниг.

По мнению обозревателей издания, в ходе наступления Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, однако это не помогло добиться серьёзного прорыва. Украина и сама сейчас признаёт, что наступление идёт значительно медленнее, чем предполагалось.

При этом основная проблема заключается вовсе не в действиях Украины, а в нереалистичных ожиданиях Запада. У России — «великой державы, которая играет в обороне против более слабого противника» — были месяцы, чтобы закрепиться на территории. На этом фоне западные политики и общественность просто не понимают всех трудностей, с которыми Украине пришлось столкнуться на поле боя. В европейских столицах и в Вашингтоне бытует мнение, что если предоставить Киеву всё вооружение, которое он просит, он сможет отвоевать территорию, однако отсутствие успеха в ходе наступления свидетельствует об ошибочности этого мнения.

По мнению Кройнига, Белый дом ошибочно полагал, что в своей финансовой и военной поддержке Киева он может придерживаться «золотой середины», оказывая достаточную для победы военную поддержку, при этом не провоцируя Россию.

В свою очередь, Эшфорд полагает, что, в отличие от стран Европы, США «опустошили свои запасы вооружения и направили на Украину оборудование на сотни миллиардов долларов». Журналист допускает, что временами Белый дом проявлял осторожность в отношении отправки новой военной техники из-за риска усугубления конфликта. Однако подобная осторожность «вполне оправдана», учитывая, что Киев обещал не использовать американские системы вооружений для поражения целей на территории России, а теперь регулярно пытается наносить удары по Москве.

По словам обозревателей, сейчас перед странами Запада встаёт вопрос о том, какими должны быть следующие шаги. При этом в своём видении вариантов, которые есть у Украины и Запада, Эшфорд и Кройниг не совпадают. Эшфорд видит всего два варианта развития событий: длительная, изнурительная война на истощение или попытка вести переговоры о мире. При этом Кройниг видит и третий вариант — Запад может помочь Украине победить. Но для этого Соединённые Штаты должны значительно расширить военную и финансовую поддержку, которую они оказывают Украине. «Вашингтон должен предоставить Украине всё, что она хочет, кроме ядерного оружия», — призывает заместитель директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта.

При этом обозреватели Foreign Policy согласны, что Украина уже «одержала грандиозную победу», не позволив России свергнуть правительство и сохранив суверенитет, пусть и не над всеми территориями. И эта победа не только Украины, но и внешней политики США и всего Запада. На этом фоне «Вашингтону следует искать пути закрепления этой победы, стабилизации Украины и обеспечения её способности защищать себя в будущем», — считает Эшфорд, что Кройниг называет «хорошей мыслью».