Обозреватель: военный и врач переправляли украинских уклонистов за границу

13:24
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель
Цена фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 3 августа.
13:21
Синоптик Макарова: последняя неделя лета в Москве будет прохладной
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.
13:21
Росмолодёжь: число волонтёров в России превышает 13,7 млн человек
Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала RT, сколько в России волонтёров, кто они и каковы перспективы их успешной работы в волонтёрских организациях.
13:19
Число погибших при обрушении моста в Индии выросло до 26
По меньшей мере 26 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в Индии.
13:18
Путин призвал БРИКС расширять расчёты в нацвалютах
Президент России Владимир Путин призвал страны-члены БРИКС расширять расчёты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.
13:18
Зеленский сообщил, что премьер Финляндии Орпо прибыл на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл на Украину с официальным визитом.
13:17
В Казахстане 11 человек погибли при попытке спасти утопающего
В Отырарском районе Туркестанской области Казахстана на реке Сырдарья 21 августа погибли 11 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.
13:17
Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Кварацхелии в Италии
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
13:17
Энберт заявил, что поддержка близких помогла Костомарову преодолеть трудности
Российский фигурист Александр Энберт высказал мнение, что поддержка близких олимпийского чемпиона Романа Костомарова помогла ему преодолеть тяжёлую болезнь.
13:16
Биолог Гниненко заявил, что туристы являются главной причиной лесных пожаров
Заведующий Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства, энтомолог кандидат биологических наук Юрий Гниненко в беседе с URA.RU назвал главную причину лесных пожаров.
13:16
В Росмолодёжи назвали самые популярные направления волонтёрства
Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала RT о самых популярных направлениях волонтёрства в России.
13:13
Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов ЦИК в новых регионах из Лондона
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что члены избиркомов новых регионов страны получают угрозы от «лондонских подельников» СБУ.
13:12
Путин: Россия готова способствовать расширению круга участников БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова способствовать расширению круга участников БРИКС.
13:09
Бывший первый зампред ВТБ Пучков назначен гендиректором ОСК
Бывшего первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова назначили гендиректором АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).
13:08
Путин объяснил, чем продиктованы действия России на Украине
Российский президент Владимир Путин объяснил, что действия России на Украине продиктованы желанием положить конец развязанной Западом и их сателлитами на Украине войне против живущих в Донбассе людей.
13:06
Путин: Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в Казани
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в качестве председателя БРИКС в следующем году предлагает провести саммит объединения в Казани в октябре 2024 года.
13:04
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $400 за 1000 кубометров
Цена газа в Европе опустилась на бирже ниже $400 за 1 тыс. куб. м.
13:02
Рогов: на двух направлениях в Запорожской области идут ожесточённые бои
Ожесточённые бои идут в Запорожской области на двух направлениях.
13:02
Германия отказала в выдаче виз российским гребцам для участия в первенстве Европы до 23 лет
В пресс-службе Федерации гребного спорта России сообщили, что гребцы не смогут принять участие в первенстве Европы до 23 лет в Германии из-за отказа в выдаче виз.
13:02
Полицейские приступили к расследованию нападения в подмосковном Нахабине
Полицейские приступили к поиску и задержанию злоумышленника, который совершил нападение на девушку в подмосковном Нахабине из-за её шорт.
12:59
Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка.
12:59
Гладков: людей из санатория в Белгородской области эвакуируют в безопасное место
Людей из санатория в Белгородской области, который ранее попал под обстрел ВСУ, перевезут в более безопасное место, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
12:58
Путин: к кризису на Украине привело стремление стран сохранить свою гегемонию
Президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.
12:57
Президент Бразилии: страна готова участвовать в урегулировании кризиса на Украине
Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине.
12:55
Гладков: ВСУ за сутки сбросили с дронов не менее 18 снарядов по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные сбросили с беспилотников не менее 18 снарядов в регионе.
12:54
Сборная Ливана готова рассмотреть предложение о товарищеском матче с Россией
Директор по коммуникациям Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
12:52
Президент ЮАР: страны БРИКС должны продвигать интересы Глобального Юга
Страны БРИКС должны продвигать интересы Глобального Юга, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.
12:48
В Сумах сообщили ещё об одном взрыве
В украинских Сумах сообщили о повторном взрыве.
12:48
Президент ЮАР назвал мировые финансовые системы инструментами в геополитике
Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что мировые финансовые системы используются в качестве инструментов в геополитической сфере.
12:46
«Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы дебют Захаряна состоялся 25 августа
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может дебютировать за команду в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу с «Лас-Пальмасом».
12:44
Экс-чиновника Ленобласти задержали по подозрению в превышении полномочий
Бывшего главу администрации Приладожского городского поселения (Ленинградская область) задержали по подозрению в превышении полномочий.
12:42
ПАОК подтвердил информацию об отказе Оздоеву в выдаче британской визы
В пресс-службе ПАОКа рассказали, что российский полузащитник Магомед Оздоев не получил визу для участия в матче Лиги конференций.
12:42
Директор ИЗМИРАН Кузнецов предупредил о магнитной буре после 25 августа
Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов рассказал в беседе с RT об ожидающейся магнитной буре после 25 августа.
12:41
Adevarul: над Румынией зафиксировано рекордное число самолётов-разведчиков НАТО
В небе над Румынией и Чёрным морем во вторник, 22 августа, зафиксировали рекордное число самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса.
12:40
ЦИК: более 735 тысяч заявлений подано на дистанционное электронное голосование
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 735 тыс. заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах.
12:39
В ХМАО пьяный 17-летний подросток на автомобиле пытался скрыться от полиции
В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа пьяный 17-летний подросток на автомобиле пытался скрыться от полиции.
12:37
Энберт назвал появление Костомарова на льду волевым поступком
Российский фигурист Александр Энберт отреагировал на то, что олимпийский чемпион Роман Костомаров вышел на лёд после тяжёлой болезни.
12:35
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.
12:32
Гагин заявил, что аккумулированные в районе Урожайного силы ВСУ ежедневно тают
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что аккумулированные в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике силы украинской армии ежедневно тают.
12:30
Станция медпомощи и центр крови получили повреждения при обстреле Донецка
Здания станции скорой медицинской помощи и Республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
12:30
Биологи объяснили причины появления детёныша жирафа без пятен в американском зоопарке
Заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович и член-корреспондент РАН доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус рассказали, почему среди животных иногда появляются особи с необычной окраской.
12:30
В Москве грабитель скончался в аптеке, порезавшись о разбитое стекло
В Москве грабитель скончался в аптеке от потери крови, так как порезался о разбитое стекло.
12:29
Щербакова призналась, что не хотела ловить букет невесты на свадьбе Косторной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о посещении свадьбы фигуристки Алёны Косторной.
12:26
Несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населённых пунктов Грайворонского городского округа.
12:25
Рогов: ВС России пресекли три попытки ВСУ обойти Урожайное в ДНР
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска пресекли три попытки военнослужащих Вооружённых сил Украины обойти с юго-востока село Урожайное в Донецкой Народной Республике.
12:25
Хинштейн: в ДТП на КАД в Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что в аварии на КАД в Петербурге, которая произошла накануне вечером, погибли четверо военнослужащих Росгвардии.
12:24
Минюст Румынии поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС в 2023 году
Бухарест поддерживает идею о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС до конца 2023 года.
12:22
В «Локомотиве» сообщили об отсутствии предложений по Изидору
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб может обсудить трансфер нападающего Вильсона Изидора при хорошем предложении.
12:21
Самолёт вернулся в Шереметьево после вылета из-за неисправности
Самолёт, следовавший рейсом Москва — Сочи, из-за неисправности вернулся в Шереметьево после вылета.
12:15
В подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за шорт
В подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за слишком коротких шорт во время её пробежки.