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Обозреватель: военный и врач переправляли украинских уклонистов за границу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учёта мужчин. Как передаёт «Обозреватель», начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
Обозреватель: военный и врач переправляли украинских уклонистов за границу
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В Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учёта мужчин. Как передаёт «Обозреватель», об этом сообщили в пресс-службе полиции. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
 
«Начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Кроме того, злоумышленники своими действиями способствовали незаконной переправке лиц через государственную границу», — рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
 
По его словам, злоумышленники снабжали уклонистов всеми необходимыми документами. Они оформляли временное удостоверение военнообязанного и признание непригодности к военной службе с отметкой о снятии с военного учёта. Стоимость услуги для одного человека составляла $7,5 тыс.
 
По этим фактам правоохранители открыли уголовное производство, а чиновникам сообщили о подозрении.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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