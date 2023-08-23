Обозреватель: военный и врач переправляли украинских уклонистов за границу

В Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учёта мужчин. Как передаёт «Обозреватель», начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

В Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учёта мужчин. Как передаёт «Обозреватель», об этом сообщили в пресс-службе полиции. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

«Начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Кроме того, злоумышленники своими действиями способствовали незаконной переправке лиц через государственную границу», — рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, злоумышленники снабжали уклонистов всеми необходимыми документами. Они оформляли временное удостоверение военнообязанного и признание непригодности к военной службе с отметкой о снятии с военного учёта. Стоимость услуги для одного человека составляла $7,5 тыс.

По этим фактам правоохранители открыли уголовное производство, а чиновникам сообщили о подозрении.