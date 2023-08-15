France info: возвращаются с фронта другими — на Украине отмечают рост домашнего насилия

Украинские солдаты возвращаются с передовой «травмированными» и «с высоким уровнем стресса», что приводит к конфликтам в семье и росту домашнего насилия, рассказывает France info. В центрах помощи для пострадавших женщин сетуют, что правительство не позаботилось о психологической поддержке для солдат, которые «не были готовы» к военным реалиям.

Ещё одно последствие конфликта на Украине: после возвращения с фронта украинские солдаты срывают агрессию на семье, пишет France info. За первые пять месяцев 2023 года полиция зарегистрировала почти 350 тыс. случаев домашнего насилия — на 51% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Как отмечает издание, чаще всего от плохого обращения страдают женщины. Им оказывают помощь в центре «Вильна», открывшемся в Одессе несколько месяцев назад. Сюда пришла за поддержкой 42-летняя Инна, которая несколько месяцев назад сбежала из занятого российскими войсками Мелитополя со своим мужем. Этой зимой они отпразднуют 20-летнюю годовщину свадьбы. За это время, по словам Инны, её супруг ни разу не прибегал ни к физическому, ни к психологическому насилию.

Однако всё изменилось после того, как семейная пара обосновалась на новом месте. «Я очень плохо себя чувствовала после того, как оставила родной город и дом, — рассказывает Инна. — Я не смогла адаптироваться. Много плакала, и это его злило, так что он меня бил». В центре «Вильна» с женщиной работает психолог, она участвует в различных мастерских и признаётся, что для неё эта организация стала «островком безопасности», без которого она не может жить.

В начале года сотрудники «Вильны» каждый месяц в среднем принимали по 300 пострадавших, однако теперь это число выросло до 500. Многие из них жалуются соцработнице Татьяне, что мужья возвращаются другими, иногда неузнаваемыми. «Эти женщины нам говорят, что мужчины, которые были на фронте, возвращаются с высоким уровнем стресса, что создаёт конфликтные ситуации, — рассказывает Татьяна. — Они могут начать злоупотреблять спиртным, и в конце концов это приводит к ещё большим скандалам».

Директор центра «Вильна» Катерина Гришкова уверена, что необходимо помогать солдатам, которые возвращаются в семью. Некоторые из них «травмированы» военным опытом, потому что «не были к нему готовы». «Наше правительство не предусмотрело ничего в плане психологической поддержки, чтобы помочь им по возвращении, — отмечает Катерина Гришкова. — Кроме того, известно, что мужчины более скептически к этому относятся». Часто окружающие и общество считают побывавших на передовой героями, поэтому жертвам домашнего насилия сложнее заявить на них в полицию, объясняет France info.