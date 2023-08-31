Французский философ: Саркози прав — Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС

Раскритикованный за свою позицию по Украине Николя Саркози во многом прав, пишет в статье для Le Figaro французский философ и политик Люк Ферри. Украина, будучи мостом между Европой и Россией, не может быть принята ни в ЕС, ни в НАТО, а поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт, выгодный США и Владимиру Путину, констатирует автор статьи.

Раскритикованный за свои высказывания об Украине «всеми, у кого во Франции есть высокие моральные принципы», Николя Саркози тем не менее во многом прав, считает французский политик и философ Люк Ферри. «Если мы хотим выйти из конфликта, который обещает быть столь же бесконечным, сколь и смертоносным, мы должны понимать три вещи», — пишет публицист в статье для Le Figaro.

Во-первых, Украина, очевидно, является мостом между Россией и Западной Европой. Благодаря своей истории, географическому положению и взрывоопасной культурной неоднородности Украина не предназначена ни для членства в НАТО, ни для вступления в ЕС. «Сказать обратное — значит не только дать ей ложные обещания, но и рискнуть, как показала гражданская война в Донбассе, разорвать её на части», — предупреждает Ферри.

Автор статьи согласен с Саркози ещё и в том, что военное решение конфликта невозможно. С точки зрения философа, теперь очевидно, что, несмотря на десятки миллиардов, потраченных Соединёнными Штатами на вооружение Украины, контрнаступление Киева не дало результатов и избежать переговоров двух сторон не удастся. Россия является второй по величине ядерной державой в мире, и, кроме того, в политическом плане Путин никогда не отступит, поясняет политик. Даже если предположить, что Украина сможет восстановить свои границы 1991 года, гражданскую войну в Донбассе не удастся прекратить без выполнения Минских соглашений, а в Крыму рано или поздно всё равно придётся проводить референдум под наблюдением ЕС, считает автор статьи.

Очевидно, что этот конфликт тянет вниз Европу и при этом приносит пользу не только Соединённым Штатам, но и, как это ни парадоксально, Путину, пишет Ферри. США продают свои атомные электростанции Польше, истребители F35 — Германии, пшеницу со Среднего Запада и сланцевую нефть — всему миру. Кроме того, военные действия на Украине позволили Байдену придать новый импульс НАТО и стать «бесспорным лидером свободного мира» в возрасте 81 года.

Тем временем Путин, поддерживаемый, как никогда, своим народом, выглядит ещё одним победителем в конфликте, объединяя вокруг себя всех «врагов демократии», отмечает публицист. Так, Китай, Индия, Северная Корея, Иран, а также около 20 африканских стран, движимые ненавистью к бывшим западным колонизаторам, бросаются в объятия России.

В то же время ЕС, запутавшийся в своих разногласиях, подорванный инфляцией и ставший примитивным проводником американской политики, оказывается не в состоянии предложить мирный план по Украине, сетует философ.