«Разжигатели конфликтов» — США всегда провоцировали Россию и отвергали её мирные предложения

В украинском конфликте виноваты только США, заявила экс-сотрудница Госдепа Энн Райт в интервью Dialogue Works. По её словам, «США и НАТО загнали Россию в угол», отвергнув все её предложения о переговорах. Бывшая сотрудница Госдепа утверждает, что в правительстве США всегда были «разжигатели конфликтов», вмешивающиеся в дела других стран.

ЭНН РАЙТ, экс-полковник США, бывшая сотрудница Госдепа: Это ужасно, это чудовищно. Я имею в виду, почему хоть какое-нибудь правительство должно доверять тому, что делают США, Германия, Франция? Почему Россия должна доверять им, когда эти три страны так откровенно признали всему миру свою двуличность? Они лгут, поэтому ничто не вызывает у России уверенности и доверия.



Давайте поговорим о контрнаступлении, об украинском контрнаступлении. В основных СМИ о нём говорили семь месяцев, полгода. Они обучали украинцев, отправляли оружие на Украину. Каково ваше мнение по поводу этого контрнаступления?



ЭНН РАЙТ: Я рассматриваю контрнаступление и весь вопрос вторжения России на Украину, а затем и ответные действия Украины как нечто, что должно закончиться. То есть я выступаю за мир на Украине, за прекращение убийств, за прекращение огня, а затем пусть стороны обсуждают, как они хотят решить этот вопрос. Моя позиция как борца за мир заключается в том, что мы должны прекращать конфликты и не позволять им начинаться. И вся эта история с решением России вторгнуться на Украину была предотвратима, у России были варианты действий. Но США и НАТО загнали её в угол, продолжая добиваться вступления Украины в НАТО, хоть они и говорили, что «этого не произойдёт в течение многих лет, не будет этого, не будет того»... Также они устраивали масштабные «военные игры» прямо на границе с Россией, а США создали две новые военные базы, первые новые базы в Европе за последние 60 лет, и разместили их прямо рядом с Россией. Таким образом, провокации, которые, по словам Российской Федерации, она получала от США и НАТО, трагически привели её к решению напасть на Украину, что оказалось ужасным решением.



Но, конечно, это не первая страна, принимающая такие плохие решения. Вернитесь на 20 лет назад, когда США атаковали Ирак — страну, которая не имела никакого отношения к теракту 11 сентября. И администрация Буша начала катастрофическую войну с Ираком, в результате которой погибли десятки тысяч, если не миллионы, иракцев. Это было просто ужасно. Так что русские как бы следуют задуманному плану США, но и им, как и Америке, в конечном итоге придётся прийти к какому-то соглашению, чтобы положить конец убийствам, которые они совершают, как сами США убивали в Ираке и Афганистане.



Знаете, как активисты движения за мир, мы иногда подвергаемся критике, потому что мы не говорим твёрдо: «Да, Украина имеет право на самооборону», что она в общем-то и делает. Мы скорее хотели бы видеть согласованные усилия российского и украинского правительства, руководства США и НАТО, чтобы они сказали: «Ладно, хватит, давайте прекратим эти убийства и будем решать политические вопросы словами, а не убивать людей».



У нас была возможность решить эти проблемы в 2014 году. Президент Украины Виктор Янукович пытался установить некое равновесие между Западом и Востоком, между Россией и Западом, а сразу после этого на Украине произошёл государственный переворот. И все знают, что произошло в ходе этого переворота. Мне кажется, что каждый раз, когда Россия пыталась решить ситуацию на Украине дипломатическим путём, без конфликта, всё это отвергалось Соединёнными Штатами. Что вы об этом думаете?



ЭНН РАЙТ: Я согласна с вами. Я считаю, что США являются виновником этого конфликта, поскольку они загнали Россию в угол. Мы слышали, как американские дипломаты, политики и военные говорили, что это возможность ослабить Россию. Это ужасное заявление, которое сделали наши избранные лидеры. И тот факт, что США были частью того переворота в 2014 году, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство… И у Виктории Нуланд, которая в то время была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США, как мы знаем, состоялся телефонный разговор прямо в разгар переворота, когда она сказала: «Да, мы хотим протолкнуть туда нашего парня Яца (Арсения Яценюка. — ИноТВ)». К сожалению, сейчас она является исполняющей обязанности заместителя госсекретаря — второй по важности человек в Госдепе. Таким образом, как видите, в Государственном департаменте у нас есть разжигатели конфликтов. Она занимала должность при администрации Обамы в 2014 году, а затем вернулась при администрации Байдена. Так что она является неким символом таких разжигателей в правительстве США.



Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.