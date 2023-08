Bloomberg: запуском нового лунного модуля Япония надеется прервать череду своих неудач в космосе

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) уже потерпело ряд серьёзных неудач с прошлого года, которые обошлись довольно дорого. Поэтому ему крайне важно успешно осуществить запланированный на ближайшее воскресенье запуск ракеты H2-A, чтобы начать восстанавливать свою пошатнувшуюся репутацию, пишет Bloomberg. На борту этой ракеты будет спутник для получения изображений и лёгкий посадочный модуль, который, как ожидается, должен осуществить посадку на поверхность Луны в январе или феврале 2024 года.

Уже в эти выходные Япония планирует тоже нацелиться на Луну и осуществить новый запуск ракеты со спутником и лунным модулем на борту. Это должно произойти спустя всего несколько дней после того, как российский аппарат «Луна-25» потерпел крушение, столкнувшись с поверхностью Луны, а индийский модуль в рамках миссии Chandrayaan-3 смог совершить там успешную посадку вблизи Южного полюса, отмечает Bloomberg.



Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) возлагает большие надежды на этот запуск спутника и лёгкого спускаемого аппарата, поскольку в последнее время уже потерпело ряд серьёзных неудач и ему важно восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, говорится в статье. В их число входит несколько неудачных запусков, из-за которых было сорвано внедрение японской ракеты следующего поколения. Кроме того, первая попытка JAXA запустить коммерческие спутники также завершилась провалом.



Всё это создаёт дополнительное давление на JAXA — и крайне важно, чтобы на этот раз всё прошло по плану, считает Дзиро Касахара, профессор кафедры аэрокосмической техники Университета Нагои. По его словам, посадка аппарата на движущееся небесное тело (в том числе на Луну) — это невероятно важная технология, которую Японии также необходимо освоить.



По мнению эксперта, в то время как другие страны и их космические агентства в состоянии быстро оправиться от неудачных попыток, японской космической отрасли будет гораздо труднее прийти в себя, если проект JAXA вдруг вновь обернётся провалом. «У Японии здесь есть всего один шанс», — полагает Касахара.



Разработанная экспертами JAXA ракета H2-A по плану должна стартовать утром в ближайшее воскресенье из Космического центра Танегасима на юге Японии. На её борту будет находиться усовершенствованный спутник для получения изображений, а также малый посадочный модуль для исследования Луны (SLIM), который, как ожидается, должен совершить посадку на поверхности Луны в январе или феврале 2024 года, пишет Bloomberg.



Этот спускаемый аппарат высотой менее 3 м может проложить путь для запуска и других зондов с высокой навигационной точностью, если новая попытка Японии завершится успехом. Доставить его до назначения должна ракета H2-A, которая считается самой надёжной из имеющихся на данный момент в распоряжении JAXA: с 2001 года у неё произошёл только один отказ из 42 запусков. Ракета также будет нести спутник с миссией рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM), который поможет учёным наблюдать за плазмой различных звёзд и галактик.



По словам экспертов, проблемы у JAXA начались ещё в октябре прошлого года, когда агентству пришлось прервать шестой запуск своей ракеты Epsilon в середине полёта. На борту этой ракеты находились два спутника, которые предполагалось вывести на орбиту в рамках первых коммерческих контрактов JAXA, чтобы удовлетворить растущий спрос в частном секторе, поясняет Bloomberg.



Это был первый серьёзный сбой при запуске японских ракет за последние два десятилетия. В ходе расследования выяснилось, что виной всему была неисправная деталь, которая не позволила ракете оставаться в вертикальном положении при достижении нужной орбиты, говорится в статье. А в ноябре 2022 года представитель JAXA объявил, что группа японских исследователей сфальсифицировала большие объёмы данных, касающихся эксперимента по моделированию жизни на Международной космической станции.



В феврале агентство отложило первый запуск новой ракеты H3 после того, как из-за неисправности системы, приводящей в действие главный двигатель и боковой ускоритель, ракета не смогла взлететь. Это стало серьёзной проблемой, учитывая, что компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. занималась разработкой H3 почти десять лет. Эта ракета должна была стать более дешёвой и надёжной альтернативой конкурентам, включая Falcon-9 компании SpaceX, говорится в статье.



Вторая попытка запуска, осуществлённая в начале марта 2023 года, закончилась ещё более драматично после того, как двигатель второй ступени ракеты не сработал. Операторы были вынуждены отправить ракете команду самоуничтожиться в то время, как она находилась в воздухе. В результате чего ракета-носитель вместе с находившимся на её борту спутником упала в Филиппинское море, напоминает Bloomberg.



Затем в июле этого года у ракеты Epsilon-S седьмого поколения во время наземных испытаний в префектуре Акита на севере Японии взорвался двигатель, в результате чего объект был охвачен пламенем и столбами дыма. И хотя сообщений о пострадавших не поступало, данный инцидент стал проблемой не только для ракет серии Epsilon, но и для H3, поскольку они используют один и тот же новый твердотопливный ускоритель, поясняется в статье.



«Учитывая другие недавние события, мы стремимся сделать всё возможное, чтобы улучшить ситуацию», — заявил директор JAXA Хироши Ямакава на пресс-конференции после этой аварии. Как сообщили представители агентства 23 августа, потенциальными причинами отказа H3 эксперты считают отказ свечей зажигания или блока управления в двигателе второй ступени. Новый запуск H3 запланирован в марте 2024 года.



«До этого года японские ракеты работали хорошо — возможно, даже слишком хорошо, и это могло привести к определённым упущениям», — считает Синичи Кимура, директор Исследовательского центра инноваций космических систем Токийского университета наук. По его мнению, предстоящий запуск в воскресенье предоставит JAXA возможность извлечь пользу из этих болезненных уроков. «Эта миссия является важной как с научной, так и с символической точки зрения», — подчеркнул он.



При этом японские предприниматели, которые стремятся создать свои частные космические проекты, также начали получать поддержку со стороны JAXA. В апреле 2023 года агентство официально объявило, что будет инвестировать в Space Walker Inc. — это первая частная ракетная компания, получившая финансирование от JAXA, а также планирует в будущем поддерживать больше космических проектов.



Однако самая известная компания такого рода в апреле этого года потерпела неудачу в реализации лунной миссии, напоминает Bloomberg. Посадочный модуль Hakuto-R от компании Ispace Inc. мог стать первым японским аппаратом, совершившим посадку на Луну — однако связь с ним была потеряна после того, как из-за неисправной телеметрии аппарат неправильно оценил расстояние до края кратера. После чего у него закончилось топливо, и во время последнего захода на посадку он перешёл в свободное падение. Компания Ispace Inc. планирует запустить свою вторую частную лунную миссию в начале 2024 года.