СТРАНА: сотрудница военкомата за взятки помогала украинским уклонистам бежать за границу

В Черкасской области Украины задержали сотрудницу военкомата, которая получила 6200 долларов за «влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к военной службе». Как пишет «СТРАНА», женщина также обещала мужчине снятие с военного учёта с целью уклонения от мобилизации и беспрепятственного пересечения границы.

В Черкасской области Украины задержали сотрудницу военкомата, которая получила $6200 за «влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к военной службе». Как пишет «СТРАНА», в офисе генпрокурора рассказали, что сотрудница военкомата также обещала мужчине снятие с военного учёта с целью уклонения от мобилизации и беспрепятственного пересечения границы.

Задержана начальница отдела связи подразделения обеспечения Уманского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Самохина. Она организовала схему по предоставлению документов военнообязанным о непригодности к воинской службе для дальнейшего выезда за границу. За свои услуги она брала от 5 тысяч долларов. Конкретно в этом случае Самохину задержали на получении взятки в размере 6200 долларов, — рассказал источник издания.