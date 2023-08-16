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Delfi: Латвия усиливает контроль за границей с Белоруссией

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе является упреждающей акцией и сигналом к ​​тому, что «шуток не будет». Как сообщает DELFI, данное решение было принято «в связи с быстро нарастающей гибридной угрозой».
Delfi: Латвия усиливает контроль за границей с Белоруссией
AP

Мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе является упреждающей акцией и сигналом к ​​тому, что «шуток не будет». Как пишет DELFI, об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая чёткий сигнал нашему обществу и властям Белоруссии, что здесь не будет шуток и внешняя граница как Латвии, так и ЕС будет охраняться», — сказал Кариньш, добавив, что давление со стороны Белоруссии постепенно усиливается.

Как отмечает портал, решение о мобилизации дополнительных сил было принято «в связи с быстро нарастающей гибридной угрозой» на латвийско-белорусской границе 15 августа, когда были выявлены попытки незаконного пересечения национальной границы 96 людьми, а также «зафиксировано усиление вмешательства белорусских властей в организацию потока нелегалов».
 
Предоставление ежегодного отпуска служащим Государственной пограничной охраны прекращается, а офицеры, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске, выводятся из него. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооружённых сил и Государственной полиции.
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источник
DELFI Латвия Европа
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