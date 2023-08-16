Delfi: Латвия усиливает контроль за границей с Белоруссией

14:29
В Минобрнауки назвали самые популярные вузы Москвы по приёму на бюджетные места
По итогам приёмной кампании 2022/23 года наиболее популярными вузами при приёме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в столице среди прочих стали МИРЭА, «МЭИ» и Московский политех. Такие данные RT предоставили в Минобрнауки России.
14:27
«РБ Спорт»: сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном в сентябре
Стал известен возможный соперник сборной России по футболу во время сентябрьской паузы на матчи национальных команд.
14:24
Американский боксёр Джонсон назвал безумием отстранение россиян от международных турниров
Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
14:24
«Вечерняя Москва» запустила конкурс чтения стихов о столице
Газета «Вечерняя Москва» в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию издания, запустила конкурс чтения стихов о столице. Он получил название «Говори, Москва!».
14:23
В Калифорнии началась эвакуация населения из-за лесного пожара
Власти Калифорнии объявили эвакуацию жителей нескольких общин из-за лесного пожара на севере штата.
14:23
На Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе.
14:21
В Раде предложили поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата.
14:21
Суд в Новой Зеландии признал виновной женщину в убийстве трёх малолетних дочерей
В Новой Зеландии суд признал женщину виновной в убийстве трёх маленьких дочерей. Судья отверг позицию защиты обвиняемой, которая настаивала на признании её страдающей психическим заболеванием.
14:17
Российские силы ПВО сбили Су-25 ВСУ в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский Су-25 возле Новотроицкого в Донецкой Народной Республике.
14:14
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР
Вооружённые силы России поразили пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии в районе населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.
14:14
В «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом Захаряна в «Реал Сосьедад»
Пресс-служба «Динамо» прокомментировала переход полузащитника команды Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
14:14
ВС России отразили девять атак ВСУ в ЛНР и Харьковской области
Российские войска за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ в Луганской Народной Республике и Харьковской области.
14:14
ВС России уничтожили склад ВСУ в районе Торецка
В Минобороны России заявили, что в районе Торецка российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
14:14
На Купянском направлении штурмовые отряды улучшили положение после наступления
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск ВС России по итогам наступательных действий улучшили положение по переднему краю.
14:12
Медведев заявил, что ВС России «очень успешно сжигают» западную технику
Российские войска «очень успешно сжигают» западную технику, поставленную на Украину, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
14:12
Суд оставил под домашним арестом блогера Блиновскую
Суд принял решение оставить под домашним арестом блогера Елену Блиновскую.
14:12
В «Авангарде» рассказали, что канадец Найт покинул команду из-за СВО
Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал, почему канадец Корбан Найт покинул команду.
14:10
Гособвинитель просит дать экс-главе Клинского района Подмосковья 22 года колонии
Гособвинение запросило 22 года колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений.
14:02
RT: избитая в камчатском кафе девушка находится в реанимации
Девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.
14:00
Медведев заявил о желании Запада заработать на украинском конфликте
Запад не заинтересован в переговорах по Украине и стремится заработать на нём как можно больше средств на свой ОПК, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
14:00
В Ассоциации российских флористов дали советы по выбору букета к 1 сентября
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала RT, как выбрать букет к 1 сентября.
13:59
Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын найдены живыми
Отец и сын, потерявшиеся в горах Краснодарского края, живы, сообщили в МЧС России. Их поиск вёлся несколько дней.
13:57
Жителей испанского Тенерифе эвакуируют из-за лесного пожара на острове
Власти начали эвакуацию жителей нескольких деревень из-за сильного лесного пожара на испанском острове Тенерифе.
13:55
CBS: экономика Нидерландов официально вступила в рецессию
Центральное статистическое бюро (CBS) Нидерландов заявило, что экономика страны официально вступила в рецессию.
13:54
В «Динамо» подтвердили, что Захарян вернулся к тренировкам с командой
В пресс-службе «Динамо» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян вернулся в расположение команды.
13:52
Врач Дианова посоветовала людям старше 50 лет есть приготовленное на гриле мясо
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала о вреде жаренного на масле мяса людям в возрасте старше 50 лет.
13:52
В России большинство родителей назвали покупку цветов учителям бесполезной тратой к школе
В «АльфаСтраховании» провели исследование и выяснили, что в России 64% родителей считают покупку цветов и дорогих подарков учителям самой нецелесообразной тратой к 1 сентября.
13:49
Альварес заявил, что отложил реванш с Биволом
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал, что принял решение отложить реванш с россиянином Дмитрием Биволом.
13:48
В Чечне проверят жалобу поджёгшего Коран на избиение со стороны сына Кадырова
В Чечне проверят жалобу Никиты Журавеля, который был задержан за сожжение Корана в Волгограде, о том, что его якобы избил сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
13:45
Жильцам повреждённых при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсацию
Жителям повреждённых в результате взрыва возле АЗС в Махачкале домов выплатят компенсацию, ведётся сбор заявлений, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
13:43
Сальдо: Киев продолжает бросать на убой военных на Херсонском направлении
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим продолжает бросать украинских военных на убой на российские позиции в регионе.
13:38
Сотрудники органов опеки из ДНР и ЛНР прошли стажировку в Подмосковье
В 2023 году 17 специалистов органов опеки из новых регионов России, в частности ДНР и ЛНР, прошли стажировку в Подмосковье.
13:37
Траньков сообщил, что работает с фигуристами Бойковой и Козловским
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, что тренирует пару Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
13:36
Посол: Россия вместе с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва совместно с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке.
13:36
Автомобиль китайской марки стал самым популярным пикапом в России
Впервые с 2015 года отечественный УАЗ Пикап уступил первое место китайскому импортируемому автомобилю Great Wall Poer по количеству продаж в России.
13:34
Губернатор Текслер провёл встречу с челябинскими медиками в ДНР
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с челябинскими медиками в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Бригада из 12 медиков из Челябинской области проводит диспансеризацию местных жителей.
13:34
Глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта России с постановкой на воинский учёт
Российские паспорта нужно выдавать мужчинам-иностранцам одновременно с постановкой на воинский учёт, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
13:34
Самой популярной среди россиян страной для длительного отдыха стала Турция
Аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг стран, в которые отправляются граждане России для длительного отдыха — дольше 21 дня.
13:33
Во Владивостоке состоится выставка русских авангардных художников
Во Владивостоке в Приморской картинной галерее с 17 августа по 22 октября пройдёт выставка «Энергия цвета. Архетипы авангарда».
13:32
Собянин заявил, что система госуслуг в Москве является лучшей в мире
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками заявил, что московская система госуслуг «Мои документы» является лучшей в мире.
13:31
Гидрометцентр: в Челябинске и ряде городов области 16 августа появилась дымка
В Челябинске зафиксировали повышенное содержание сероводорода, в городе и ряде других населённых пунктов Челябинской области 16 августа установилась дымка.
13:28
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
13:27
Сотрудник полиции Санкт-Петербурга спас тонущую в бассейне девочку
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга спас девочку, которая тонула в бассейне.
13:25
Пожары на Гавайях могли быть вызваны обрывом линий электропередачи
Причиной масштабных пожаров на гавайском острове Мауи могли стать обрывы линии электропередачи.
13:24
Военная хроника: ВС России выжигают западную технику ВСУ на Артёмовском направлении
Военная хроника показала, как российские артиллеристы-дальневосточники выжигают западную технику Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.
13:19
Новый посол ФРГ в России Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот
Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот главе Департамента государственного протокола МИД России Игорю Богдашеву.
13:19
В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
В Каменске-Уральском ранее судимый мужчина взял в заложницы девятилетнюю девочку. Инцидент произошёл 15 августа. Отмечается, что мужчина был пьян.
13:15
Шипов: считаю, что у Горячкиной отличные шансы на выход в финал
Гроссмейстер Сергей Шипов оценил шансы российской шахматистки Александры Горячкиной выйти в финал Кубка мира в Баку (Азербайджан).
13:14
На Украине предложили предоставить коммунальщикам право вручать повестки
В Верховную раду Украины внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.
13:10
Меликов заявил о стабилизации ситуации после взрыва в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о стабилизации ситуации после взрыва в Махачкале.