Bloomberg: правящая партия Польши проведёт референдум для привлечения избирателей

00:49
Очевидица рассказала о взрыве на автозаправке в Махачкале
Жительница дома, расположенного рядом с заправкой в Махачкале, рассказала Ruptly, что взрыв был очень мощным.
00:45
МЧС: число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале превысило 60
В МЧС России сообщили, что число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале превысило 60, из них 12 человек погибли.
00:37
В РКБ Дагестана поступили 25 человек после взрыва на АЗС в Махачкале
Главный врач Республиканской клинической больницы Дагестана Газиявдибир Мусаев заявил, что пострадавшие продолжают поступать в РКБ после взрыва на заправке в Махачкале.
00:33
Foot Mercato: Неймар получит самолёт и особняк с прислугой от «Аль-Хиляля»
Нападающий Неймар получит самолёт и особняк с прислугой от «Аль-Хиляля» после перехода в клуб.
00:32
Минздрав Дагестана подтвердил гибель 12 человек при взрыве на АЗС в Махачкале
Министерство здравоохранения Республики Дагестан подтвердило, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 и пострадали 50 человек.
00:32
Минздрав сообщил о достаточном количестве коек в Махачкале для лечения пострадавших при ЧП
Минздрав России сообщил о достаточном количестве коек в медицинских учреждениях Махачкалы для лечения пострадавших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправке.
00:24
Антонов: США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.
00:23
Центр медицины катастроф: 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Дагестанский центр медицины катастроф сообщил, что 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве и пожаре в автосервисе и на АЗС в Махачкале.
00:16
В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек
Расчленённые останки по меньшей мере 13 человек были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус.
00:14
Агент Мильштейн: Амиров думал только о других, не ныл, боролся
Агент нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова Дэн Мильштейн рассказал, как хоккеист боролся с раком.
00:07
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 121 снаряд
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 121 боеприпас.
00:03
Первый замглавы Минздрава России Фисенко вылетел в Дагестан
Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации медпомощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале.
00:01
Депутат Сухарев предложил обязать отслужить в ВС России для выдачи гражданства иностранцам
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
23:59
Центр медицины катастроф: шесть человек погибли и 35 пострадали при ЧП в Махачкале
Дагестанский центр медицины катастроф сообщил, что шесть человек погибли и 35 пострадали при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале.
23:58
Гол Варана помог «Манчестер Юнайтед» победить «Вулверхэмптон» в первом туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
23:49
Военная хроника сообщила о серии мощных прилётов по объектам ВСУ в Краматорске
Военная хроника сообщила о серии мощных прилётов по объектам Вооружённых сил Украины в подконтрольном Киеву городе Краматорске в ДНР.
23:44
BFMTV: более 3 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара на юге Франции
Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за природного пожара в районе коммуны Сент-Андре на юге Франции.
23:44
Поздняков: Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что гордится российскими спортсменами, которые выступили на Играх стран СНГ.
23:42
Меликов: власти Дагестана помогут семьям погибших в результате взрыва на АЗС
Дагестанские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших при взрыве и последующем пожаре на автозаправке в пригороде Махачкалы.
23:40
МЧС опубликовало видео с места пожара на автозаправочной станции в Махачкале
МЧС опубликовало видео с места пожара на автозаправочной станции и в автосервисе в Махачкале.
23:35
Из Екатеринбурга в Анталью доставлены около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings
Авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings.
23:33
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
23:27
Сафиуллин проиграл Харри в первом круге турнира в Цинциннати
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Цинциннати (США).
23:26
Минздрав Дагестана: в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек
В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек.
23:24
Боброва: «Безызбежно» — гениальное слово. Загитовой нужно это монетизировать
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением об оговорке Алины Загитовой.
23:18
Правоохранители задержали педофила, от которого школьница в Ижевске выпрыгнула из окна
Правоохранительные органы задержали предполагаемого педофила, от которого школьница из Ижевска спасалась, выпрыгнув из окна.
23:16
Медицинские учреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы
Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на АЗС перевели на усиленный режим работы.
23:15
В Махачкале прекратили газоснабжение в районе, где произошло ЧП на заправке и в автосервисе
В столице Дагестана прекратили газоснабжение в районе, где произошло ЧП на заправке и в автосервисе.
23:11
В прокуратуре Дагестана начали проверку по факту взрыва на заправке в Махачкале
Сотрудники прокуратуры Дагестана начали проведение проверки после взрыва на заправке в Махачкале.
23:09
КХЛ выразила соболезнования родным и близким Амирова
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила соболезнования в связи со смертью 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
23:07
МВД Дагестана: в Махачкале взорвались две из восьми цистерн
МВД Дагестана сообщило, что на автосервисе и расположенной поблизости автозаправочной станции в Махачкале взорвались две из восьми цистерн, поэтому есть риск повторных возгораний.
23:06
Медведев заявил, что сомневается в лояльности «Яндекса» по отношению к России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в лояльности компании «Яндекс» по отношению к России.
23:04
Глава Дагестана Меликов заявил, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек
В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли пять человек. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
22:59
Мэр Махачкалы Умавов прибыл на место взрыва на АЗС
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов прибыл на место взрыва на автозаправочной станции.
22:58
МЧС Дагестана: к тушению пожара в Махачкале привлечено 67 человек и 19 единиц техники
МЧС Дагестана сообщило, что к тушению пожара на автосервисе и находящейся поблизости автозаправке в Махачкале привлечено 67 человек и 19 единиц техники.
22:55
Премьер-министр Украины: 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ещё 34 страны будут бойкотировать Олимпиаду в Париже, если на неё допустят российских и белорусских спортсменов.
22:51
ТАСС: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти, десять человек пострадали.
22:51
ЦПВС: самолёты и БПЛА коалиции 13 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
Истребители и беспилотники проамериканской антитеррористической «коалиции» за минувшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
22:49
МО России: учебный самолёт Л-39 упал во время захода на посадку на Кубани
Учебный самолёт Л-39 учебного авиаполка потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полёта.
22:46
Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва
Власти Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в результате пожара в автосервисе и на находящейся поблизости автозаправке.
22:41
МЧС: площадь пожара на заправочной станции в Махачкале составляет 500 квадратных метров
Площадь пожара на автозаправочной станции в Махачкале составляет 500 кв. м.
22:39
Ташуев: матч с «Пари НН» худший за то время, что я работаю в «Ахмате»
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Пари НН» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:37
МЧС: три человека погибли, семь пострадали при взрыве в Махачкале
В пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что три человека погибли, семь пострадали из-за взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.
22:34
На Талинском месторождении в Югре произошёл пожар
Пожар произошёл на Талинском месторождении в Югре на площади 100 кв. м. По предварительным данным, в очаге горения находятся баллоны с азотом.
22:28
Военная хроника: ракетоносцы Ту-95МС вылетели в сторону Украины
Восемь российских ракетоносцев Ту-95МС вылетели в сторону Украины, также в море выведен «Адмирал Макаров» с восемью крылатыми ракетами «Калибр-НК».
22:25
Меликов заявил, что взял ситуацию со взрывом в Махачкале под личный контроль
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.
22:24
ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Амирова
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
22:21
РИА Новости: при взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека
По предварительным данным, три человека погибли при взрыве в здании автосервиса в Махачкале.
22:17
В результате ЧП на месторождении в Югре погибли два человека
Двое погибли, пятеро пострадали при ЧП на месторождении в Югре.
22:13
Пушилин заявил, что ВСУ за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов
Украинские войска выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 96 снарядов, в том числе дальнобойные ракеты и кассеты.