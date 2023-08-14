Экс-агент ЦРУ: НАТО превратилось в бумажного тигра, которого Польша пытается втянуть в полномасштабную войну

Именно Польша, а не Беларусь и не Россия выступает в роли агрессора, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Её отношения с Украиной портятся с каждым днём, поэтому она будет пытаться спровоцировать Беларусь на конфликт, чтобы втянуть остальных членов альянса в полномасштабную войну. Но они забыли, что у НАТО просто нет готовых вооружённых сил для конфликта такого уровня, а среди простых поляков преобладают антивоенные настроения, пояснил он в интервью Стивену Гарднеру.

Давайте переключимся на Польшу. Поляки говорят, что их очень беспокоит их сосед Беларусь с новым ядерным оружием от Путина, серьёзными военными связями с Россией. Поэтому они собираются отправить дополнительно 10 000 солдат на границу.

Может ли это потенциально выйти из-под контроля, когда ещё две страны окажутся втянуты в войну? Или они просто проявляют особую предосторожность? Потому что в отличие от Соединённых Штатов они заботятся о защите собственных границ.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший агент ЦРУ: Ага. Нет, я думаю, что это надуманный шаг со стороны Польши. Во-первых, давайте вспомним, вообще-то именно Польша разместила на своей территории более 10 тысяч американских военнослужащих и установила ракетную систему, которую сняли с корабля Aegis, и сейчас она находится на суше и может быть использована для запуска ракет с ядерным наконечником по России.





Так что в данном случае, если посмотреть на ситуацию с точки зрения России, именно Польша здесь выступала в роли агрессора. Во-вторых, отношения между Польшей и Украиной портятся с каждым днём, они становятся всё более антагонистичными. И Польша боится, что её оставят всё расхлёбывать.





Поэтому она будет пытаться спровоцировать Беларусь на конфликт в надежде, что это приведёт в действие Пятую статью Устава НАТО и заставит остальных членов НАТО вступить в бой. Но вот что эти люди не принимают во внимание: у НАТО нет готовых вооружённых сил, которые можно было бы активировать и развернуть в течение недели или двух.





И помимо быстрого развёртывания, нет возможности эти вооружённые силы снабжать в достаточном количестве для проведения военных операций. В этом смысле НАТО во многом превратилось в бумажного тигра. И это как раз отчасти и вскрылось во время войны между Россией и Украиной за последние 18 месяцев.





Так что в этом случае мы имеем небольшую группу польских лидеров, которые идут на очень опасный риск. И тем не менее приближаются выборы в октябре, и мои контакты в Польше говорят о том, что появляется общий настрой против войны и за мир. Так что поживём — увидим.





Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.



