Das Erste: «трещина в обществе» — в Германии почтили память погибших у Берлинской стены

В Германии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 62-летию начала строительства Берлинской стены, сообщает Das Erste. Помимо поминальной службы и церемонии возложения венков в память о по меньшей мере 140 погибших при попытке пересечь германо-германскую границу, желающие приняли участие в забеге по 160-километровому историческому маршруту вдоль бывшей пограничной полосы. Участников забега приветствовал канцлер Германии Олаф Шольц.

В субботу в Германии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 62-летию начала строительства Берлинской стены. Помимо родственников погибших у стены, поминальную службу в часовне Примирения посетила сенатор Берлина по экономическим вопросам Франциска Гиффай. Затем состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок укрепления, сообщает Das Erste.

13 августа 1961 года ГДР закрыла границу с Западным Берлином. По данным потсдамского Центра современных исторических исследований (ZZF) и Фонда «Берлинская стена», в течение следующих 28 лет, вплоть до падения Берлинской стены в 1989 году, при попытке пересечь заграждение было убито по меньшей мере 140 человек.

В регионах ГДР, соседствующих с Западной Германией, германо-германская граница была закрыта ещё раньше. В начале лета 1952 года органы безопасности ГДР создали вдоль границы с Западной Германией 500-метровую «защитную полосу» и пятикилометровую зону отчуждения, в которую можно было попасть только по специальному разрешению — как правило, для местных жителей.

В субботу утром канцлер Германии Олаф Шольц посетил пункт питания для участников забега по 160-километровому историческому маршруту «Тропа вдоль Берлинской стены» в Тельтове. Некоторые из бегунов уже преодолели отметку 56 км. «Это достойно восхищения, — заявил канцлер, который также любит бегать трусцой. — Я обычно бегаю восемь-десять километров два-три раза в неделю». В связи с 62-й годовщиной возведения стены канцлер подчеркнул важность приверженности миру и свободе.

Забег вдоль бывшей пограничной полосы также приурочен к годовщине начала строительства Берлинской стены. Участники могли преодолеть экстремальный маршрут в эстафете. Однако некоторые выразили желание сделать это самостоятельно.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов также почтил память жертв пограничного режима ГДР. «Стена разрушила семьи и разлучила друзей, она лишила людей корней и причинила невероятное количество страданий», — заявил представитель Левой партии. Рамелов также вспомнил мирную революцию 1989 года: «Именно граждане ГДР почти 30 лет спустя разрушили стену. 9 ноября 1989 года они широко распахнули дверь к германскому и европейскому единству».

Уполномоченный бундестага по делам жертв Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эвелин Цупке заявила, что у Берлинской стены разошлись многие пути — для пар, семей или друзей. «Стена была не просто трещиной в этом городе. А германо-германская граница была не просто трещиной в нашей стране. Стена и граница были трещиной в обществе», — передаёт слова Цупке Das Erste.