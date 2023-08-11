Британский дипломат: бесполётной зоны над Украиной не будет — США и НАТО это не под силу
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Сегодня поступили добрые вести из Германии — всё будет точно так, как мы договорились с Олафом Шольцем: мы получим дополнительные пусковые установки Patriot. Выражаю благодарность Германии и лично господину канцлеру за выполнение этой договорённости. Это, несомненно, поможет спасти тысячи жизней наших граждан и, несомненно, приблизит нас к созданию для Украины полноценного небесного щита. Ведём работу, чтобы у наших небесных защитников было больше комплексов ПВО и ракет к ним. На всю нашу территорию будет необходимо гораздо больше средств ПВО, чем у нас имеется сейчас. Но у меня нет сомнений, что в нашем небе появятся F-16.
АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник MI6: Как я понимаю, на самом деле он имеет в виду создание бесполётной зоны. Мы создавали бесполётные зоны и над Ираком, и над Сирией — и он теперь тоже хочет бесполётную зону, чтобы, ну вы понимаете, Россия не могла...
Но кто вообще может такое обеспечить — и как?
АЛИСТЕР КРУК: Это получится только в том случае, если США и НАТО добьются полного господства в воздушном пространстве, — и даже тогда всё будет непросто, потому что Россия на нынешнем этапе обладает определённо лучшими в мире средствами ПВО.
Собственно, бесполётной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать её невозможно — это втянет нас в войну с Россией. Да и вообще русские в любом случае одержали бы верх в плане воздушной мощи.
Американцы не могут создать такую зону, не могут обострить конфликт до стадии получения господства в воздухе, как они это пытались делать в других местах. Эти дни остались позади, они сочтены, это — прошлая эпоха, которая ушла.
Дата публикации 10 августа 2023 года.
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