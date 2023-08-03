WSJ: санкции не смогли разрушить российскую экономику, как планировалось

Последние данные статистики говорят о том, что российская экономика растёт, несмотря на то, что против неё были введены беспрецедентные санкции, пишет The Wall Street Journal. Теперь американские чиновники говорят, что санкции скажутся на России в долгосрочной перспективе, хотя эксперты отмечают, что переориентация России на Азию для неё оказалась, наоборот, выгодна.

США стали вводить санкции против России сразу же после начала российской спецоперации в Донбассе и утверждали, что они могут сократить российскую экономику вдвое. Но на прошлой неделе Международный валютный фонд сообщил, что, по его прогнозам, экономика России вырастет на 1,5% в этом году. В прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, при этом Россия стала самой «засанкционированной» страной в мире.

«Неспособность Запада быстро поставить российскую экономику на колени отражает более масштабный тупик на поле боя, несмотря на большие поставки Киеву западного смертоносного оружия и экономическую помощь Украине», — пишет автор статьи.

Когда Штаты ещё только объявили о санкциях в адрес России, они назвали их самыми серьёзными в истории. «Изначально шок и трепет сотрясали финансовые рынки Москвы», — пишет автор статьи, отмечая, что на сегодняшний день российская экономика разобралась с ситуацией и Кремль способен поддерживать «войну на истощение, которой США надеялись избежать».

Санкции первоначально лишили Россию микрочипов и высокотехнологичных компонентов в прошлом году, пишет издание. Но с тех пор, по словам автора статьи, Москва нашла в соседних странах лазейки для их поставки, и в результате ежедневно наносит удары по Украине высокоточным оружием. Российская нефть продолжает поступать на рынки. Но аналитики отмечают, что санкции могут тормозить экономический рост России в долгосрочной перспективе, поскольку спровоцируют технологическую отсталость и неспособность к модернизации.

Штаты начали активно использовать санкционную политику, когда стали мировым экономическим центром. Но результаты были смешанными и часто они не приводили к резкой смене политики государств, против которых были направлены. «Как России удалось избежать коллапса и обеспечить некоторый рост в течение года, несмотря на экономическую блокаду Запада, станет темой исследования для аналитиков, размышляющих о том, в каких случаях санкции имеют смысл как политический инструмент». По словам аналитиков, за экономической устойчивостью России стоит значительное государственное стимулирование, переход к военной экономике и изменение маршрута её торговли с азиатскими партнёрами, в первую очередь с Китаем и Индией.

В администрации США считают, что последние статистические данные о росте российской экономики скрывают настоящие трудности, которые она испытывает. Государственные расходы как часть ВВП выросли на 13,5% в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экономисты связывают большую часть роста российской промышленности в этом году с закупками оружия и техники. Производство «готовых металлических изделий» выросло на 30% в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым. Увеличились и другие направления, связанные с военной сферой: производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 30%, а выпуск спецодежды — на 76%. А производство автомобилей, наоборот, сократилось более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Некоторые эксперты называют такую переориентацию спроса на военные товары «военным кейнсианством».

Поддержало экономику и сохранение мирового спроса на российские товары. В прошлом году в России было зафиксировано рекордное положительное сальдо по счёту текущих операций, что является показателем притока средств в экономику.

В этом году ЕС запретил большую часть импорта российской нефти, и это снизило её цену на мировых рынках. Эксперты говорят, что доходы России от экспорта энергоносителей сократятся с $340 млрд в 2022 году до $200 млрд. При этом добыча нефти в России снизилась лишь незначительно, потому что Москва нашла способы продавать свою нефть в Азию.

Американские чиновники уверены, что для того, чтобы санкции были эффективными, правительства должны постоянно их применять и ликвидировать обходные пути. Впрочем, стремление России к импортозамещению пока даёт неоднозначные результаты, отмечают эксперты. Около 65% промышленных предприятий в России зависят от импортного оборудования.

Американский профессор Николас Малдер предупреждает, что санкции против России могут стать поучительной историей: огромные размеры России не позволяют отрезать её от мировой экономики. Она остаётся основным источником сырья для стран с развитой экономикой, а для развивающихся стран — важнейшим поставщиком продовольствия и удобрений.

Более того, быстрый поворот Москвы к Азии может быть выгоден самой России. «Россия фактически привязалась к самому быстрорастущему региону в мире», — сказал Малдер, отметив, что три четверти глобального экономического роста в этом году придётся на Азию. Поэтому, по его словам, невозможно разрушить российскую экономику, если не скооперироваться с Азией.

А слабым местом России Малдер считает растущую нехватку рабочей силы — «единственного ресурса, который Москва не может заменить переориентацией в торговле». Он отмечает, что Россия страдает от самого большого дефицита рабочей силы с 1990-х годов, и прогнозирует, что эта тенденция только усугубится. И повышение процентных ставок говорит о том, что нехватка рабочей силы подпитывает инфляцию.

Один из опрошенных The Wall Street Journal экспертов отметил, что, хотя государственные расходы и стимулируют экономику, «это не продуктивный рост». «Российская экономика не является устойчивой в долгосрочной перспективе. Всё это напоминает советские времена, и мы знаем, что стало с советской экономикой», — сказал он.