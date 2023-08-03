Die Zeit: атаки украинских дронов не способны нарушить покой Москвы

Атаки украинских беспилотников не способны нарушить «летаргический сон» жителей российской столицы, пишет Die Zeit. Для этого масштаб разрушений слишком невелик, да и удары наносятся не по жилым кварталам, а по государственным объектам. К тому же русским свойственен фатализм, и таким образом их просто не запугать. Для них «ужасы боевых действий остаются чем-то далёким», отмечает автор статьи Йенс Зигерт.

Недавно украинские дроны атаковали московский международный деловой центр «Москва-Сити», но ничто не способно нарушить «летаргический сон» жителей российской столицы, пишет Die Zeit. «Город большой и ощущает себя неуязвимым», — отмечает автор статьи Йенс Зигерт. Даже теракты в сентябре 1999 года, когда были взорваны жилые дома, или взрыв в метрополитене в марте 2010 года практически не оказали на жизнь столицы никакого серьёзного влияния. «Так почему это должны сделать пара дронов, которые нанесли несущественный урон?» — пишет немецкое издание.

Реакция москвичей, по его мнению, связана также и с фатализмом, характерным для русских. Они считают, что и так ничего не могут изменить или как-то повлиять на ход событий. Так зачем же волноваться? Возможно, ситуация изменится, если удары будут наноситься по жилым кварталам, но пока пострадали только государственные и инфраструктурные здания.

Да и власти сами не заинтересованы в том, чтобы население испытывало страх. В Кремле утверждают, что ситуация под контролем. Так что если Киев ставит перед собой цель таким образом запугать россиян и, возможно, усилить давление на российское правительство, то с помощью маленьких беспилотников добиться этого не получится. «Для россиян ужасы боевых действий остаются чем-то далёким», — констатирует Зигерт.

Более того, события на Украине даже принесли России выгоду, в частности внутреннему туризму. Так как в Европу россиянам сейчас попасть крайне трудно, местные курорты переживают бум. Число посетителей на них существенно выросло ещё в 2022 году. Сейчас же колонны автомобилей с туристами едут, к примеру, по Чуйскому тракту на Алтай. «Это экономическое благословение для в прошлом бедного горного района».

Боевые действия на Украина стали «экономическим благословением» и для многих других российских регионов. Большое количество молодых ребят уходят служить в армию, где им хорошо платят. К тому же во многих городах расцветает военная промышленность. Предприятия получают новые большие заказы от государства.