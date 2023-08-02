АВС: в США растёт число смертей от алкоголя

Новое исследование выявило в Соединённых Штатах рост числа смертей, связанных с употреблением спиртного. Особенно плохие показатели среди женщин. Число смертей от алкоголя среди слабого пола выросло почти на 15 процентов. Исследователи бьют тревогу и утверждают, что даже умеренное потребление вредно для здоровья, сообщает канал ABC News.

Новое исследование выявило в Соединённых Штатах рост числа смертей, связанных с алкоголем, особенно среди женщин. Исследование, опубликованное в Журнале американской медицинской ассоциации, показало, что даже умеренное потребление вредно для здоровья, а число женщин, умирающих от спиртного, выросло почти на 15 процентов в период с 2018 по 2020 год.

Почему же это происходит и какое влияние употребление алкоголя может оказать на ваш организм? Ко мне присоединяется автор медицинских новостей канала АВС, доктор Алок Патель, чтобы дать свои разъяснения. Доктор Патель, насколько показательно это исследование? Что выделялось в нём для вас?

ДОКТОР АЛОК ПАТЕЛЬ: Это исследование достаточно важное. В течение многих лет мы изучали суммарный эффект потребления алкоголя с течением времени. А конкретно это исследование рассматривало конкретные гендерные различия.





Они изучили более 600 тысяч смертей, связанных с алкоголем, в период с 1999 года и выяснили, что хотя вероятность смерти мужчин выше в 2,8 раза, тем не менее этот разрыв сокращается. В последние годы этот показатель составлял примерно 12,5 процента для мужчин и 15 процентов для женщин.





Так что исследователи на самом деле бьют тревогу, потому что от болезней, связанных с употреблением алкоголя, умирает больше женщин, чем раньше.

Что же за этим стоит?

ДОКТОР АЛОК ПАТЕЛЬ: Некоторые научные данные, стоящие за этим, указывают на тот факт, что в нашем организме происходит процесс расщепления алкоголя. Это связано с тем, что называется алкогольдегидрогеназой. У женщин его меньше. Другими словами, женщинам нужно больше времени для расщепления алкоголя, а токсичные побочные продукты могут оставаться в них дольше.





Так что совсем не обязательно, что исследователи утверждают, что в последние годы женщины стали больше пить. Это может показывать накопительный эффект за годы употребления алкоголя и то, что это может сделать с нашими органами, риск возникновения хронических болезней.





Не говоря уже о том, что мы пережили пандемию и растет число психических заболеваний. Поэтому здесь много разных факторов, но мы не можем отрицать, что это достаточно серьёзное научное открытие.

Какие есть тревожные сигналы, что алкоголь может быть для вас проблемой? И что делать по этому поводу?

ДОКТОР АЛОК ПАТЕЛЬ: Есть четыре главных момента, за которыми надо следить. Номер один — невозможность остановиться или ограничить употребление, даже если понимаешь необходимость. Вам требуется выпить, несмотря на наличие социальных проблем. Со временем вы пьёте больше, чтобы достричь нужного эффекта. А ещё если вам так сильно хочется выпить в любое время дня, что вы больше не можете ни о чём думать.





Я хочу упомянуть о том, что есть такой стереотип, каким люди представляют алкоголизм или алкоголиков. Это может случится вообще с каждым, с человеком любого социального и экономического уровня.





Даже если вы посмотрите на определение умеренного потребления алкоголя. Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают, что это семь порций спиртного в неделю для женщин. Одна порция — это 14 граммов алкоголя. Другими словами пять унций вина (около 150 мл. — ИноТВ), 12 унций пива (около 350 мл. — ИноТВ) или 1,5 унции крепкого напитка (около 45 мл. — ИноТВ).





То есть люди это выпивают и даже не осознают, что это уже относится к умеренному потреблению алкоголя.

Да, очень часто наши бокалы обманчиво велики по сравнению с тем, какими они должны быть, верно, доктор Патель?

ДОКТОР АЛОК ПАТЕЛЬ: И некоторым так просто их поставить. Люди просто не осознают, сколько они выпивают за неделю.

Мы рады выслушать вашу аналитику, даже когда вы портите нам всё веселье. Спасибо!

ДОКТОР АЛОК ПАТЕЛЬ: Это моя работа.

Доктор Патель, рады видеть вас, спасибо.

Дата выхода в эфир 31 июля 2023 года.