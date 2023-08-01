Valeurs actuelles: французские власти оценили ущерб от недавних погромов в €1 млрд

Сумма ущерба от недавних молодёжных беспорядков во Франции составила баснословный €1 млрд, сообщает Valuers actuelles со ссылкой на нового госсекретаря по делам города. В правительстве подсчитали, что за время погромов повреждения получили свыше 2500 зданий в почти 500 французских городах.
Спустя почти месяц после беспорядков, которые прошли во Франции после смерти темнокожего Наэля, пришло время подвести итог, пишет Valuers actuelles. Ранее уже появлялись предварительные оценки ущерба, нанесённого в этот период, однако теперь правительство подтвердило, что они составляют баснословную сумму в €1 млрд.
«Повреждено свыше 2500 зданий в почти 500 городах», — заявила во время интервью RTL новый госсекретарь по делам города Сабрина Агрести-Рубаш. По её словам, сумма ущерба достигает €1 млрд. Для восстановления госсекретарь намерена оказать «давление» на страховщиков, чтобы они выделили денежные средства.
Со своей стороны министр экономики Брюно Ле Мэр в начале месяца объявил, что страховщики согласились «рассмотреть сокращения по франшизе для независимых торговцев, которые больше всего пострадали». Кроме того, страховые агентства обязались «как можно скорее предоставить компенсацию» для восстановления бизнеса.
Как напоминает Valeurs actuelles, глава союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье уже сообщал, что правительство подтвердило ущерб в €1 млрд. Во время интервью газете Le Parisien он указал, что сумма ущерба достигает «более миллиарда евро, не учитывая урон в туриндустрии». По информации де Безье, во время беспорядков разграбили более 200 магазинов, уничтожили 300 банковских отделений и повредили 250 табачных киосков.
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