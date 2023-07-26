Sud Ouest: в Нидерландах загорелось судно с тремя тысячами автомобилей на борту — один человек погиб, есть пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов, сообщает Sud Ouest. Возможной причиной возгорания называют электромобиль на борту корабля.

В среду рано утром у побережья Нидерландов на грузовом судне, перевозившем автомобили, возник пожар. В результате погиб по меньшей мере один член экипажа, несколько человек получили ранения, сообщает Sud Ouest со ссылкой на береговую охрану. По их данным, «экипаж пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог». В настоящее время 23 члена экипажа эвакуированы с судна.

Как заявляет издание, зарегистрированный в Панаме теплоход Fremantle Highway, на борту которого находилось около 3 тыс. автомобилей, загорелся примерно в 30 км к северу от голландского острова Амеланд. По данным СМИ, спустя несколько часов после начала возгорания пожар всё ещё не был ликвидирован.

Что касается причины пожара, в качестве основной версии на данный момент рассматривается загоревшийся электромобиль.

Сразу после полуночи в службу спасения Нидерландов поступил звонок с сообщением о пожаре, отмечает Sud Ouest. По данным сайта marinetraffic.com, контейнеровоз Fremantle Highway грузоподъемностью 18,5 тыс. тонн направлялся из немецкого порта Бремерхафен в Порт-Саид, Египет.