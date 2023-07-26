Sud Ouest: в Нидерландах загорелось судно с тремя тысячами автомобилей на борту — один человек погиб, есть пострадавшие

14:35
В Туве зафиксировали очаг заражения бруцеллёзом
Правительство Тувы заявило об очаге заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе региона.
14:34
В ФСБ России запросили ареста социолога Кагарлицкого
Управление ФСБ по Республике Коми ходатайствовало об аресте социолога Бориса Кагарлицкого*.
14:29
Шубенков заявил о намерении выполнить олимпийский норматив после травмы
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что планирует выполнить олимпийский норматив после излечения от травмы.
14:28
Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина
Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина.
14:27
Росприроднадзор сообщил о многокилометровом нефтяном пятне в реке в Архангельской области
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о многокилометровом нефтяном пятне в реке Северная Двина в Архангельской области.
14:21
Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Белоруссии
Послы стран Евросоюза согласовали ужесточение санкций против Белоруссии.
14:20
Поздняков: Международная федерация тентпеггинга добилась впечатляющего прогресса
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о встрече с главой Международной федерации тентпеггинга (ITPF) шейхом Мохаммедом аль-Файрузом.
14:19
В Алексине медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком
В Тульской области, в городе Алексин, на одной из зооферм медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком.
14:15
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области
Украинское издание Klymenko Time сообщает о взрывах в Житомирской области.
14:15
Макрон заявил, что Франция готова к проведению Олимпиады 2024 года
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о готовности страны к проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
14:12
Синоптик Позднякова заявила, что в Москве не стоит ожидать жаркую погоду
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду стоит ожидать в Москве.
14:12
Военная хроника: в сторону Винницы летят крылатые ракеты
В сторону Винницы летят крылатые ракеты.
14:11
С начала 2023 года в Новосибирскую область переехали 372 соотечественника
С начала текущего года в Новосибирскую область переехали 372 человека по программе переселения соотечественников. За 14 лет в регион переехали уже 66 тыс. человек.
14:10
В России продажа твёрдых сыров выросла на 8,5%
В «Ашан» провели исследование и выяснили, что россияне предпочитают покупать твёрдые сыры.
14:10
В движении «Образование для всех» заявили, что школьная форма должна быть практичной
Председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.
14:10
Бах: на Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об особенностях Олимпийских игр в Париже.
14:08
Лидер Эфиопии и президент Зимбабве приехали в Петербург на саммит Россия — Африка
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президент Зимбабве Мнангагва Эммерсон вместе с делегацией уже приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
14:06
Политолог Брутер заявил об исключительной несамостоятельности молдавского руководства
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал решение о сокращении численности сотрудников посольства России в Молдавии до десяти дипломатов и 15 технических специалистов.
14:06
Синоптики прогнозируют грозы 27 июля в Удмуртии
Гидрометцентр Удмуртии прогнозирует грозы в регионе 27 июля.
14:05
Решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
14:04
Военная хроника сообщила о взрывах в Житомире
В Житомире произошли взрывы.
14:02
Шесть боёв Гран-при ACA пройдут в Москве 11 августа
В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на турнире ACA 161 планируется провести шесть поединков в Гран-при различных весовых категорий.
14:02
МВД не поддержало идею эксперимента по платной ускоренной выдаче загранпаспортов
МВД России не поддерживает идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.
14:01
Митинг студентов прошёл в Тегеране после акций сожжения Корана в Швеции и Дании
В Тегеране прошёл митинг студентов напротив здания Тегеранского университета после акций сожжения Корана в Швеции и Дании.
14:00
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
В СК по Красноярскому краю заявили об аресте подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.
13:58
РИА Новости: у украинской журналистки Соколовской по делу о фейках проведён обыск
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской, против которой возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС России.
13:55
Агент Сулейманова: у нас с «Краснодаром» взаимная позиция — уход из клуба
Алан Агузаров, агент полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, что его клиент скорее всего покинут клуб в летнее трансферное окно.
13:54
В Петербурге отремонтируют девять автомагистралей
В Санкт-Петербурге отремонтируют девять автомагистралей общей протяжённостью 250 км.
13:52
В столице Татарстана проживают 90 долгожителей
В мэрии Казани сообщили, что в городе проживают 90 человек, которым исполнилось сто и более лет. Уточняется, что среди них 83 женщины и семь мужчин.
13:50
Россияне стали чаще покупать товары для походов и рыбалок
Аналитики «ЮKassa» и «Чек Индекс» провели исследование и выяснили, что в России увеличился спрос на товары для туризма, походов и рыбалок.
13:50
В Челябинской области выросла длительность горения лесов в два раза за 50 лет
В Челябинской области продолжительность горения лесов выросла в два раза за последние 50 лет. Жаркая погода и дефицит осадков весной и летом привели к повышению пожароопасности в регионе.
13:49
Специалист Жуков: в поездку на автомобиле нужно взять запасную одежду и лекарства
Представитель Государственного университета управления, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Вадим Жуков рассказал, как подготовиться к путешествию на автомобиле.
13:49
Военная хроника сообщила о летящих в сторону Киева ракетах
Военная хроника сообщила о летящих в сторону Киева крылатых ракетах.
13:49
С начала года более 336 млн пассажиров воспользовались «Подорожником» в Петербурге
За первые шесть месяцев 2023 года 336 млн пассажиров оплатили проезд картой «Подорожник», что составило 41,13% от общего количества поездок.
13:49
В Лотошине захоронили останки 102 человек, замученных фашистами
В Лотошине Московской области захоронили останки 102 пациентов и работников областной психиатрической больницы, замученных фашистами.
13:48
В Тюменской области построят пять новых кинотеатров
В сёлах Аромашево, Уват, Юргинское, посёлках Богандинский и Винзили Тюменской области построят пять современных кинотеатров.
13:44
В Уфе в ДТП с грузовой «газелью» пострадали женщина и двое детей
В Демском районе города Уфы 25 июля в ДТП пострадали женщина и двое детей.
13:44
Эксперт Мурадян: Китай может войти в топ-5 по выездным направлениям для туристов из России
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнётся со дня на день.
13:43
Численность населения Японии сократилась на 800 тысяч человек
В Японии численность населения уменьшилась на 800 тысяч человек, отмечается, что сокращение было зафиксировано во всех 47 префектурах, а демографические изменения затронули почти все слои общества.
13:42
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины.
13:41
Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда ракетах
Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда крылатых ракетах.
13:39
Экс-замглавы Минцифры Паршин отказался признавать вину в деле о получении взятки
Бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин отказался признавать вину по делу о получении взятки в особо крупном размере.
13:38
Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через иностранную электронную почту
Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.
13:34
Главный военно-морской парад пройдёт в Санкт-Петербурге 30 июля
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.
13:29
Госдума одобрила закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц
Депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.
13:28
Карпов: «Вердер» предложил «Локомотиву» €2,5 млн за Тикнизяна
Немецкий «Вердер» предложил €2,5 млн за защитника московского «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.
13:25
Госдума ужесточила с сентября требования к оптовой продаже этанола в России
Госдума приняла закон, который с 1 сентября ужесточает требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России.
13:24
На Украине возбудили дело о госизмене в отношении оппозиционера Рабиновича
Генпрокуратура Украины возбудила дело против экс-депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича о госизмене.
13:22
Фигуристка Цибинова: порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб
Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала о финансовых проблемах в начале карьеры из-за переезда в Москву.
13:22
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене
Основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом в размере 500 тыс. рублей по делу о госизмене.