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ERR: в Латвии очистные воды попали в море после аварии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В латвийском городе Лиепая обрушилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод, часть грязной воды попала в море. Как передаёт ERR, местное население призывают не купаться в ближайшее время, а также постараться сократить количество сливаемой в канализацию воды.
ERR: в Латвии очистные воды попали в море после аварии
AP
В латвийском городе Лиепая обрушилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод, часть грязной воды попала в море. Как передаёт ERR, на месте происшествия работают строительные эксперты, они ищут оперативные технические решения по устранению утечки в окружающую среду и скорейшему восстановлению конструкции. 
 
Прибыли и представители Государственной службы окружающей среды, чтобы вместе с экспертами оценить экологический ущерб и возможную угрозу.
 
Как отмечает портал, в связи с повышенным риском загрязнения морской воды население южнокурземского взморья (Лиепаи и волости Медзес) призывают не купаться в ближайшее время. Кроме того, потребителей призывают постараться сократить количество воды, которые они сливают в канализацию.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ERR Эстония Европа
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