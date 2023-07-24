ERR: в Латвии очистные воды попали в море после аварии

В латвийском городе Лиепая обрушилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод, часть грязной воды попала в море. Как передаёт ERR, местное население призывают не купаться в ближайшее время, а также постараться сократить количество сливаемой в канализацию воды.

В латвийском городе Лиепая обрушилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод, часть грязной воды попала в море. Как передаёт ERR, на месте происшествия работают строительные эксперты, они ищут оперативные технические решения по устранению утечки в окружающую среду и скорейшему восстановлению конструкции.

Прибыли и представители Государственной службы окружающей среды, чтобы вместе с экспертами оценить экологический ущерб и возможную угрозу.

Как отмечает портал, в связи с повышенным риском загрязнения морской воды население южнокурземского взморья (Лиепаи и волости Медзес) призывают не купаться в ближайшее время. Кроме того, потребителей призывают постараться сократить количество воды, которые они сливают в канализацию.