ERR: в Латвии очистные воды попали в море после аварии

17:31
«РБ Спорт»: «Зенит» включил Пиняева в шорт-лист на замену Малкому
Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев включен в шорт-лист потенциальных новичков петербургского «Зенита» на замену уходящему бразильцу Малкому.
17:29
Маск на фоне ребрендинга Twitter заявил, что новый логотип с буквой X будут дорабатывать
Специалисты будут вносить изменения в разработанный новый логотип социальной сети Twitter. Об этом сообщил владелец сервиса Илон Маск.
17:25
Терапевт Маскин: слишком частые перелёты могут вызвать обострение хронических заболеваний
Терапевт, главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин высказался о влиянии авиаперелётов на состояние здоровья. По его словам, официальной трактовки понятия «частые перелёты» нет.
17:24
Патрушев заявил о попытках спецслужб США привлечь хакеров с Украины к атакам на Россию
Американские спецслужбы активно пытаются задействовать хакерские группировки с Украины в кибератаках на российские сервисы. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
17:21
Нуланд станет исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США
Виктория Нуланд займёт должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединённых Штатов с 29 июля по просьбе президента США Джо Байдена.
17:21
В Госдуме предложили повысить штраф за неявку в военкомат до 30, а не 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили повысить штраф за неявку в военкомат без уважительной причины до 30 тыс. вместо 50 тыс. рублей, как обсуждалось ранее. Об этом говорится в таблице поправок к законопроекту, рекомендованных к принятию.
17:15
Минэнерго намерено составить список экспортёров бензина для борьбы с серым вывозом топлива
Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.
17:14
Основатель Superjob Захаров: на рынке труда становится меньше вакансий с удалённой работой
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что сейчас на рынке труда становится всё меньше вакансий с удалённой работой.
17:11
Путин и Лукашенко вместе посетили остров Валаам
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетили остров Валаам.
17:10
Соболев — об уходе Малкома: у «Зенита» найдутся другие провокаторы
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил шансы своей команды побороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался об уходе Малкома от сине-бело-голубых.
17:05
Патрушев: США используют все ресурсы для разжигания протестов в неугодных им странах
Вашингтон задействует все имеющиеся средства, чтобы стимулировать протесты в «недемократичных» государствах. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
17:04
Диетолог Мухина посоветовала не употреблять парное молоко
Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.
16:58
Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы
Состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки оценивается как удовлетворительное, её выписали из больницы. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
16:56
Врач Филёва: в арбузе много витамина С и витаминов группы B
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что арбуз является очень низкокалорийной ягодой, содержащей много клетчатки.
16:55
Галетти: «Бенфика» готова рассмотреть предложения «Зенита» по Нересу
«Бенфика» готова отпустить нападающего Давида Нереса в «Зенит» за подходящую сумму.
16:54
В России предложили обязать магазины указывать «честные цены» на продукты
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.
16:53
На поддержку промпредприятий в Петербурге выделят 53 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.
16:52
В Якутии зафиксировано более полусотни очагов возгораний леса
В Якутии зафиксировали свыше полусотни очагов возгораний леса общей площадью более 600 тыс. гектаров.
16:52
В Тобольске отреставрируют объекты культурного наследия
В Тобольске планируют начать работы по реставрации объектов культурного наследия (ОКН) на Базарной площади.
16:51
Сенатор Цеков: украинские атаки БПЛА — следствие неудач в наступлении ВСУ
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что украинские атаки БПЛА на Москву и Крым можно расценивать как следствие неудач Киева в наступлении.
16:51
Физиотерапевт Мелия: пожилым людям даже при лёгком недомогании не стоит заходить в воду
Заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия рассказал, как проводить время у воды пожилым людям.
16:51
Картаполов заявил, что Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста 25 июля
Госдума 25 июля рассмотрит проект о повышении призывного возраста. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.
16:50
Онколог Шорина: крем SPF 50+ уменьшает риск появления пигментных пятен на коже
Врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина рекомендовала использовать крем SPF 50+ на всех открытых участках тела круглогодично, чтобы минимизировать появление пятен на коже.
16:49
Психолог Моргунов заявил, что все тревоги и волнения отражаются на организме человека
Доктор психологических наук Евгений Моргунов рассказал, как правильно бороться со страхом и стрессом.
16:48
Активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена
Дептранс Москвы анонсировал финальное тестирование возможности активировать транспортную карту «Тройка» через турникеты столичного метрополитена.
16:48
Развитие беспилотной авиации обсудят в ходе интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирской области
В Новосибирской области проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» стартует в пятницу, 28 июля. На нём обсудят перспективы развития отрасли беспилотных авиационных систем в регионе.
16:47
Патрушев: кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и НАТО
Кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и киберцентр НАТО в Таллине, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
16:43
Теннисистка Аванесян вышла во второй круг турнира в Лозанне
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария).
16:35
Температура в Европе 24 и 25 июля может достигнуть +46 °C
Вторая волна тепла придёт в некоторые части Европы, температура может повыситься до +46 °C в ближайшие два дня.
16:35
Патрушев: управление интернетом остаётся под единоличным контролем американских корпораций
Управление интернетом сегодня фактически остаётся под единоличным контролем американских корпораций, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по БРИКС и ещё из семи стран.
16:35
Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
16:32
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.
16:32
В «Казпочте» сообщили о приостановке переводов по «Юнистриму»
Казахстанский национальный почтовый оператор «Казпочта» сообщил, что приём и отправка переводов по системе «Юнистрим» приостановлены.
16:25
В Новосибирской области до 26 июля ожидается жара до +30 °С
Замглавы ГУ МЧС России по Новосибирской области Константин Банников сообщил, что с 24 по 26 июля в регионе ожидается жара до +30 °С.
16:23
На газоперерабатывающем заводе в Иране произошёл пожар
Пожар вспыхнул на территории одной из линий транспортировки продукции на газоперерабатывающем заводе Bid Boland в городе Бехбахан на юго-западе Ирана.
16:22
Финалист конкурса «Молодые ветра» Милушев поделился ожиданиями от гала-концерта
Финалист конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Виталий Милушев рассказал, чего ждёт от гала-концерта, который состоится 5 августа.
16:22
Романо: «Спартак» предложил «Тоттенхэму» €12 млн за Санчеса
«Спартак» направил «Тоттенхэму» официальное предложение по трансферу защитника Давинсона Санчеса в размере €12 млн.
16:19
NBC: команда Байдена примет меры, чтобы президент больше не спотыкался на людях
Помощники президента США Джо Байдена провели несколько собраний и обсудили меры, которые нужно принять, чтобы глава государства не спотыкался во время публичных мероприятий, сообщает телеканал NBC.
16:14
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иностранных агентах.
16:10
Одышка и учащённое сердцебиение могут быть признаками сердечной недостаточности
Отёчность, одышка и учащённое сердцебиение могут быть признаками сердечной недостаточности.
16:10
Вайцеховская: Траньков смог показать Загитову более настоящую, чем пиар-службы «Хрустального»
Обозреватель RT Елена Вайцеховская оценила интервью олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
16:09
В Свердловской области число аварий с пострадавшими увеличилось на 15%
В Свердловской области увеличилось число ДТП с пострадавшими на 15% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
16:07
Более 200 студентов Кубани будут получать дополнительные стипендии за достижения в учёбе
В Краснодарском крае стипендии за выдающиеся результаты в профессиональной и учебной деятельности присудили 210 студентам. Всего было рассмотрено около 500 заявок от учащихся вузов.
16:07
Специалист Куксин: самая напряжённая ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными возгораниями в 2023 году.
16:06
В Петербурге рассказали о программе празднования Дня Военно-морского флота 30 июля
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 30 июля по случаю Дня Военно-морского флота будут транслировать Главный военно-морской парад, а затем состоится праздничный концерт. На нём выступят в том числе группа «Сурганова и Оркестр» и певец Олег Газманов.
16:04
Режиссёр Куликов рассказал о важности короткометражных фильмов
Российский режиссёр, продюсер и сценарист Илья Куликов, входящий в состав жюри третьего ежегодного кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ», рассказал о важности и недооценённости короткометражного кино.
16:02
В 2023 году Система-112 приняла около 100 тысяч сообщений о возгораниях в Подмосковье
С начала 2023 года Система-112 приняла около 100 тыс. сообщений о возгораниях в Московской области.
16:02
В «Татспиртпроме» опровергли сообщения СМИ о падении продаж водки компании
В пресс-службе «Татспиртпрома» рассказали RT, что появившаяся в СМИ информация о падении продаж водки компании на 14%, до 3,6 млн дал, по итогам I полугодия 2023 года не соответствует действительности.
16:00
Три города в Челябинской области получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды
Миасс, Сатка и Троицк получат 296 млн рублей на создание комфортной городской среды. Они стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов.
15:57
Синоптик Позднякова спрогнозировала волну тепла в Москве после дождей
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.