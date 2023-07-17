NBC: в результате атаки Крымский мост пострадал не так сильно, как в октябре

В результате атаки беспилотников этой ночью Крымский мост пострадал, но был повреждён не так сильно, как в результате взрыва грузовика в октябре. Так, движение поездов на мосту уже возобновилось, сообщает NBC News. По данным телеканала, всё указывает на причастность к атаке Киева.

По данным российских властей, мать и отец погибли, а их дочь пострадала в результате взрыва на мосту, связывающем Крым с материковой частью России. Москва обвинила Киев в атаке, которую там назвали «террористическим актом». Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на многочисленные источники в правоохранительных органах, это была специальная операция Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. Однако в министерстве обороны атаку не комментируют. С подробностями корреспондент NBC News Мэтт Брэдли.

Доброе утро, Мэтт. Как нам известно, на месте происшествия работают российские следователи. Что сейчас известно и что говорит каждая из сторон?

МЭТТ БРЭДЛИ, корреспондент NBC News: Это произошло не так давно, поэтому информация постоянно поступает. В дополнением к тому, что вы уже сказали, Россия сообщает, что повреждения, вероятно, стали результатом атаки беспилотных аппаратов, которые врезались в мост этой ночью. На этих кадрах вы можете видеть, как на месте работают следователи.

Мост, судя по всему, повреждён, но всё же остался цел. Российская сторона сообщает, что по состоянию на утро движение поездов на мосту уже возобновилось. И это также указывает на то, что в результате этой атаки мост не был выведен из строя или повреждён так, как в результате предыдущей атаки в октябре. Тогда на мосту взорвался грузовик, в результате чего на месяц прекратилось движение в одном направлении. Повреждения были настолько серьёзными, что полностью движение на мосту восстановилось только в мае после масштабного ремонта. Пока, судя по всему, эта атака не кажется столь успешной, по сравнению с прошлогодней.

Мэтт, давайте поговорим об этом заявлении государственных СМИ о том, что эту атаку планировали украинские спецслужбы и военно-морские силы. Известны ли какие-либо детали?

МЭТТ БРЭДЛИ: В России сообщают, что к планированию атаки были также причастны Великобритания и США, но на данный момент это лишь голословное утверждение. При этом реакция Киева была вполне типичной. Хотя все признаки указывают на то, что это была украинская операция, официально Киев не взял на себя ответственность, как это почти всегда и бывает.

Повторюсь, это обычная практика. Когда речь идёт о терактах на территории России, они практически никогда не берут на себя ответственность. В Киеве пытаются так или иначе правдоподобно отрицать причастность, хотя всё указывает на их причастность. Как и в прошлый раз, когда был повреждён мост, украинские спецслужбы опубликовали в Telegram короткое стихотворение, в котором сказано, что «мост отошёл ко сну» во второй раз. Это своего рода дерзкий ответ, хотя в Киеве не взяли на себя ответственность.

Дата выхода в эфир 17 июля 2023 года.