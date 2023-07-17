Корреспондент: в Киеве назвали взрыв на Крымском мосту «российской провокацией»

Руководитель украинского пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что взрыв на Крымском мосту может быть «российским сценарием», реализуемым перед продлением зернового соглашения. Как передаёт «Корреспондент», по её словам, «создание подобных провокаций является типичным способом решения вопросов страной-агрессором».

Взрыв на Крымском мосту может быть российским сценарием, реализуемым перед продлением зернового соглашения. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Характерно то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общем напряжении на фоне вопроса пролонгации зернового соглашения создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страной-агрессором», — подчеркнула она.

Как отмечает издание, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что не комментируют причины инцидента на Крымском мосту. В то же время там напомнили слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что «мост — конструкция лишняя».