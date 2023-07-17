Корреспондент: в Киеве назвали взрыв на Крымском мосту «российской провокацией»

14:07
Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут 21 — 22 июля в Екатеринбурге
Фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023 состоится 21 — 22 июля. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и SPRINT.
14:04
Космонавт Лавейкин рассказал, что ждал своего полёта в космос девять лет
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Лавейкин рассказал, как попал в отряд космонавтов.
14:03
МИД: попытки оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми
Попытки киевского режима нарушить транспортное сообщение с Крымом и оторвать полуостров от остальной части России являются невыполнимыми.
14:03
В Оренбургской области приобретут 250 новых автобусов в 2023 году
В Оренбургской области направят 695,7 млн рублей на закупку первой партии из 125 единиц пассажирского транспорта для муниципалитетов. Автобусы поступят в 16 территорий.
14:02
Сборная России пожелала Фернандесу удачи в «Зените»
Пресс-служба сборной России отреагировала на подписание контракта защитника Марио Фернандеса с «Зенитом».
14:01
На ВДНХ впервые за 40 лет заработал исторический фонтан
Исторический фонтан, который не работал 40 лет, запустили на ВДНХ. Он находится около павильона №30 «Микробиологическая промышленность».
14:01
В Нижегородской области в 2023 году выросло производство готовых металлических изделий
В Нижегородской области в первом полугодии 2023 года выросло производство готовых металлических изделий на 12%.
14:00
В Перми установили личность стрелявшего по окнам детсада металлическими шариками из рогатки
В Перми нарушитель, который стрелял из рогатки металлическими шариками по окнам детского сада «Талантик» на улице Плеханова, принёс свои извинения. Полиция начала проверку.
13:58
Российские учёные разработали препарат для фотодинамической терапии рака
Учёные НИТУ МИСИС и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина разработали новый препарат для фотодинамической терапии рака.
13:57
В России прошёл клинические испытания прибор для определения риска развития астмы у детей
В России после успешного завершения клинических испытаний начали применять созданный в МГМУ им. Сеченова прибор для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей.
13:57
В Сахалинской области запустят проект помощи семьям в трудной жизненной ситуации
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова договорились о создании в регионе новой структуры — службы «Дети в семье» для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
13:56
Главный тренер ПХК ЦСКА Фёдоров: 1 августа начнём думать о следующем сезоне
Главный тренер ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что в следующем сезоне команда приложит все усилия для завоевания третьего Кубка Гагарина.
13:55
Невролог Бекмурзаева рассказала, что привычка класть ногу на ногу ухудшает осанку
Врач-невролог «СМ-Клиники» Замира Бекмурзаева рассказала о последствиях привычки класть ногу на ногу.
13:52
Эрдоган допустил возобновление зерновой сделки до августа после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность возобновления зерновой сделки до августа.
13:51
Британия ввела санкции в отношении международного детского центра «Артек»
Власти Великобритании объявили о введении санкций в отношении международного детского центра «Артек», который находится в Крыму.
13:50
Федотов: лучше пропустить лакросс от моряков, чем на профессиональном уровне
Голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов рассказал о своём настроении после возвращения из армии в команду.
13:49
В Москве в ночь на 18 июля ожидаются дожди и грозы
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду стоит ожидать в Москве с 18 июля.
13:45
Вратарь ПХК ЦСКА Федотов рассказал, как часто играл в хоккей в армии
Голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов рассказал, что ему удавалось играть в хоккей в армии.
13:42
Фёдоров о возвращении Федотова: сезон обещает быть интересным и полным сюрпризов
Главный тренер ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о возвращении в команду вратаря Ивана Федотова.
13:41
Спикер Госсовета Крыма: за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Зеленский
Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Владимир Зеленский, и призвал возбудить в отношении президента Украины уголовное дело за организацию террористической деятельности.
13:38
В Красноярске задержали двух человек по подозрению в вымогательстве денег у Олега Митволя
В Красноярске задержали двоих подозреваемых по делу о вымогательстве 100 млн рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.
13:38
Фёдоров: все участвующие стороны просят не обсуждать ситуацию Федотова с «Филадельфией»
Главный тренер ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию вокруг соглашения голкипера Ивана Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
13:37
Фёдоров объяснил, почему ПХК ЦСКА поздно выходит из отпуска
Главный тренер ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, почему команда выходит поздно из отпуска.
13:37
МВД: обнаружено тело лидера Компартии Приднестровья с признаками насильственной смерти
МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что обнаружено тело лидера главы Коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана с признаками насильственной смерти.
13:34
Актрису Шувалову экстренно госпитализировали
Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали с отравлением в Москве.
13:32
Фёдоров — о Федотове: армия всем идёт на пользу
Главный тренер ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о подготовке голкипера Ивана Федотова, вернувшегося в команду после службы в армии.
13:31
Британия ввела санкции против главы Минпросвещения Кравцова и министра культуры Любимовой
Власти Великобритании объявили о введении санкций в отношении главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и российского министра культуры Ольги Любимовой.
13:29
Федотов: с «Филадельфией» после армии общался только один раз
Голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов рассказал о контракте с клубом «Филадельфия Флайерз».
13:29
Депутат Водолацкий об атаке на Крымский мост: Зеленский становится бесконтрольным
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT теракт на Крымском мосту. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский становится бесконтрольным
13:28
Хуснуллин заявил, что строители приступили к обследованию Крымского моста
Строители начали обследование Крымского моста после теракта, о сроках восстановления будет известно к вечеру, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
13:25
Вратарь ЦСКА Федотов рассказал, чему научился в армии
Голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов поделился своими мыслями касаемо профессиональной карьеры.
13:22
Арктические эко-экспедиции с участием иностранных волонтёров стартовали в ЯНАО
Экологические экспедиции в Арктику стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 17 июля. Волонтёры из 32 регионов России и Казахстана отправятся на мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный.
13:21
Федотов объяснил решение подписать контракт с ПХК ЦСКА
Голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов прокомментировал решение вернуться в команду после перерыва на армию.
13:20
Бочкарёв: в Москве ввели 12 промышленно-производственных объектов с начала года
В Москве ввели в эксплуатацию 12 промышленных предприятий за первое полугодие 2023 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
13:20
Кардиохирург Попов: боль в груди может быть симптомом остеохондроза
Главный врач научно-клинического центра №1 РНЦХ им. Петровского, кардиохирург Сергей Попов объяснил, какие заболевания могут вызывать боль в груди.
13:20
Ветеринар Пушилин рассказал, что прохлада и вода помогут кошкам в жару
Ветеринар и руководитель группы ветеринарных врачей Иван Пушилин рассказал, как помочь коту пережить жару.
13:19
Голкипер ЦСКА Федотов считает, что все военнообязанные должны отдать долг родине
Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов рассказал о том, мог ли он избежать срочной службы в армии.
13:17
«Ак Барс» анонсировал дату прощального матча Зарипова
«Ак Барс» объявил о прощальном матче завершившего карьеру Даниса Зарипова.
13:16
На машины необычных цветов марок Chery и Nissan есть спрос в России
Специалисты платформы «СберАвто» провели исследование и пришли к выводу, что на платформе объявления о продаже автомобилей неординарных цветов не превышают 8% от общего объёма.
13:15
Посольство России в Белоруссии передало Украине ноту о прекращении зерновой сделки
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская дипмиссия в Минске передала Украине по дипломатическим каналам ноту с позицией России относительно зерновой сделки: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.
13:12
Абитуриенты Подмосковья заключили 1,5 тысячи договоров на обучение по целевым программам в медвузах
В Московской области абитуриенты заключили 1,5 тыс. договоров с медорганизациями и региональным Минздравом на целевое обучение в профильных вузах.
13:12
Песков заявил, что ответом на теракт на Крымском мосту станет достижение целей СВО
Достижение всех целей спецоперации на Украине станет ответом на теракт на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:10
Массини: «Палмейрас» предложил €10 млн за Вендела
Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Палмейрас» в летнее трансферное окно.
13:10
Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с июля 2024 года
Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), регулируемые цены на газ в России вырастут на 8% с 1 июля 2024 года и ещё на 8% с 1 июля 2025 года.
13:09
В Петербурге поздравили десятимиллионного пассажира «Ласточки»
В Санкт-Петербурге десятимиллионному пассажиру «Ласточки» подарили сертификат на бесплатную поездку на «Метеоре» на двоих до Петергофа, а также сувениры.
13:07
В Москве откроют общественное пространство с памятником Симону Боливару
В Москве появится новое общественное пространство с памятником венесуэльскому политику Симону Боливару.
13:07
Глава МИД Виейра: Бразилия выступает против поставок вооружения Украине
Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил, что Бразилия выступает против поставок оружия Вооружённым силам Украины.
13:06
На Ямале издадут 12 тысяч экземпляров обновлённой «Арктической азбуки»
В Тюменской области переиздадут обновлённую «Арктическую азбуку» в количестве 12 тыс. экземпляров. Её передадут в школьные библиотеки, санатории, а также во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и в другие лагеря.
13:04
Создан виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута
В Глазовском государственном педагогическом институте разработали виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны.
13:04
Милонов пообещал проконтролировать судьбу пострадавшей на Крымском мосту девочки
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что пострадавшей на Крымском мосту девочке окажут помощь.