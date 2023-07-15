CNN: во время визита в Китай министр финансов США попробовала блюдо из грибов, известных галлюциногенными свойствами

Во время недавней поездки в Китай американский министр финансов Джанет Йеллен посетила один из местных ресторанов, где попробовала блюдо с грибами, обладающими галлюциногенными свойствами, сообщает CNN. В этом заведении позднее подтвердили визит высокопоставленного гостя и заявили, что глава Минфина США заказала 4 порции и что блюдо ей очень понравилось. «Это был чрезвычайно волшебный день», — отметили представители ресторана.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время недавнего визита в Китай в одном из местных ресторанов попробовала блюдо с грибами, которые, как сообщает CNN, могут вызывать галлюцинации.



Речь идёт о диких грибах, которые в Поднебесной называются «цзянь шоу цин». Как поясняет издание, это обобщающий термин, под которым зачастую понимаются грибы под научным названием Lanmaoa asiatica.



Как отмечается в статье, вскоре после приземления в Пекине Йеллен посетила местный ресторан, специализирующийся на Юньнаньской кухне.



Позднее в ресторане подтвердили визит высокопоставленного гостя, написав в соцсети: «Наши сотрудники сказали, что ей очень понравились грибы. Она заказала четыре порции цзянь шоу цин. Это был чрезвычайно волшебный день».



Доктор Питер Мортимер, профессор Куньминского института ботаники, давно изучающий грибы провинции Юньнань, заявил, что эти грибы обладают галлюциногенным эффектом.



«Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку могут вызывать галлюцинации, — заявил он. — Однако учёные до сих пор не определили соединения, вызывающие галлюцинации. Это остаётся загадкой, и большинство свидетельств анекдотичны. У меня есть друг, который по ошибке съел их и три дня испытывал галлюцинации».



В прошлом году Ботаническое общество провинции Юньнань опубликовало обновлённый список местных ядовитых грибов с фотографиями, среди которых были цзянь шоу цин. Это привело к дискуссиям о том, следует ли по-прежнему разрешать их продажу в интернете и подачу в ресторанах. В конце концов, популярность превзошла опасения, и они всё ещё широко доступны.



Общее мнение состоит в том, что при должном приготовлении грибы лишаются их галлюциногенных свойств, говорится в статье.