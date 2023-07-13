L’Humanité: успели до национального праздника — французские депутаты утвердили «астрономический» военный бюджет на 2024—2030 годы

Французским властям удалось утвердить бюджет закона о военном планировании на 2024—2030 годы в размере €413 млрд до 14 июля, Дня взятия Бастилии, сообщает L'Humanité. Таким образом, в сравнении с 2017 годом военный бюджет Франции удвоится и станет самой большой статьёй государственных расходов, подчёркивает издание. При этом французские коммунисты раскритиковали принятый текст, предупредив о включении Франции в мировую гонку вооружений.

Французским властям удалось утвердить «астрономический» бюджет закона о военном планировании на 2024—2030 годы в размере €413 млрд до 14 июля, сообщает L'Humanité. 13 июля Национальная ассамблея приняла текст в последнем чтении. Таким образом, в сравнении с 2017 годом военный бюджет Франции удвоится и станет самой большой статьёй государственных расходов, подчёркивает издание.

Если правая партия «Республиканцы» в целом была удовлетворена принятием законопроекта, то часть левых политических сил высказалась против, пишет издание. «Масштабы закона о военном планировании, стратегический поворот, который он знаменует, его огромный вес по сравнению с бюджетами всех остальных отраслей страны в области климата, реиндустриализации, жилья, здравоохранения, образования… Всё это требовало, чтобы он стал предметом широкого обсуждения с нацией», — раскритиковал документ сенатор от Коммунистической партии Франции Пьер Лоран. По его мнению, исполнительная власть, приняв этот закон, «сделала выбор в пользу НАТО и войны». Как отмечает газета, Коммунистическая партия Франции была единственной, кто проголосовал против текста в Люксембургском дворце.

Критике также подверглись суммы, отведённые на ядерное сдерживание, которые составляют более 12% от €413 млрд. Их осудили также представители зелёных, большинство из которых воздержались во время голосования.

«Этот закон о военном программировании становится частью гонки вооружений, которая вызывает особую тревогу, поскольку военные расходы на глобальном уровне также достигли рекордного уровня», — приводит издание мнение национального секретаря Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя.