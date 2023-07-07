SVT: больше, чем за весь прошлый год, — шведская таможня отчиталась о рекордных изъятиях наркотиков за текущее полугодие

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Бербок признала, что украинский кризис вынудил Германию переосмыслить её отношения с Россией и соседями по континенту Guardian
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Polskie Radio: с прицелом на восточный фланг — Польша и Великобритания стали стратегическими партнёрами Polskie Radio
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Тарасова — о выписке Костомарова: это такое счастье для всех нас, праздник жизни
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выписке из больницы олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
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В Москве стартовал фестиваль «Вкусы России»
В Москве до 16 июля пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусы России». Более 300 производителей продуктов питания из 70 регионов страны примут в нём участие.
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В петербургском метро запустили посвящённый Нижегородской области поезд
В петербургском метро запустили тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия», посвящённый Нижегородской области. Состав будет курсировать до января 2024 года.
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В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для автомобилей
Первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей было запущено в Костроме на предприятии «Итэлма».
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Невролог Минздрава Мартынов: заражение менингитом через посылки исключено
Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов опроверг информацию о распространении менингита через посылки OZON.
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Глава МИД Германии Бербок заявила, что Россия продолжит представлять угрозу для Европы
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в материале для издания The Guardian заявила, что Россия останется угрозой миру и безопасности в Европе.
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В WADA сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК
В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сказали, что комментировать заявление фигуристки Аделины Сотниковой должен Международный олимпийский комитет (МОК).
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Foreign Affairs: членам Североатлантического альянса не стоит принимать Украину в НАТО
Авторы статьи для Foreign Affairs выразили мнение, что членам Североатлантического альянса не стоит принимать Украину в НАТО. По их мнению, цена расплаты за расширение альянса перевесит возможную пользу для него.
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В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка
В одном из водоёмов Первоуральска (Свердловская область) найдено тело 16-летнего подростка без следов насилия. Специалисты начали процессуальную проверку.
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В Британии сообщили об отсутствии планов на поставку Украине противорадиационных медикаментов
Младший министр по делам Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что в настоящее время в планы Лондона не входит поставка Киеву противорадиационных медикаментов. Таким образом он ответил на соответствующий запрос члена палаты общин Люка Полларда, который ранее был направлен министру обороны страны. RT ознакомился с документом.
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Врач Лапа посоветовала промывать нос и чаще принимать душ на отдыхе среди толп туристов
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, каких правил стоит придерживаться отдыхающим на переполненных курортах, чтобы избежать инфекций, а также какие лекарства стоит иметь в дорожной аптечке, чтобы минимизировать возможные последствия «пляжных» заболеваний.
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В Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка
Суд Челябинска вынес решение по административному делу, которое возбудили в отношении заведующей городским детсадом №88 после побега четырёхлетней девочки. С женщины взыщут штраф в размере 10 тыс. рублей.
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РИА Новости: взрыв на заводе «Промсинтез» произошёл при проведении ремонтных работ
Взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области произошёл во время проведения ремонтных работ.
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«Урал» объявил о переходе бразильского защитника Итало
Защитник «Санта-Клара» Итало продолжит карьеру в «Урале».
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ВТБ: мошенники начали предлагать клиентам банков «заниматься оценкой» онлайн-кинотеатров
В ВТБ заявили о появлении новой схемы мошенничества, в рамках которой злоумышленники предлагают клиентам банков «поработать» оценщиками фильмов, шоу и онлайн-кинотеатров.
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В Центробанке допустили временное снижение цен в августе-сентябре
Центробанк России допускает временное снижение уровня цен в августе-сентябре текущего года.
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Гагин сообщил о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВС России продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях.
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ТАСС: шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.
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Савченко объяснил, почему УЕФА хочет вернуть российских судей к обслуживанию матчей
Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко рассказал, почему УЕФА хочет вернуть российских судей к обслуживанию матчей.
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Дерипаска предрёк час расплаты США за санкционный раж в течение трёх лет
Российский предприниматель Олег Дерипаска предрёк час расплаты Соединённых Штатов за санкционный раж в течение трёх — трёх с половиной лет.
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«Аль-Хадас»: Ирак начинает расследование похищения гражданки России и Израиля Цурковой
В Ираке заявили о начале расследования дела о похищении израильтянки Елизаветы Цурковой, которая также имеет гражданство России.
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Минздрав Украины поддержал идею Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса
Замглавы Минздрава Украины Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ведомство поддерживает законопроект украинского президента Владимира Зеленского о легализации в стране лекарств на основе каннабиса.
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Колосков — о приглашении Карасёва на сбор УЕФА: российских судей никто не отстранял
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о приглашении Сергея Карасёва на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В «Локомотиве» рассказали о будущем Изидора
Главный тренер «Локомотива» высказался о будущем нападающего Вильсона Изидора.
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Минобрнауки России разработало законопроект о цифровом словарном фонде русского языка
Министерство науки и высшего образования России разработало проект федерального закона о цифровом словарном фонде русского языка.
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Кулемзин: здание почты полностью разрушено в Александровке после обстрела со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание почтового отделения полностью разрушено в посёлке Александровка в пригороде Донецка из-за обстрела со стороны ВС Украины.
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Задержанный агент ГУР МО Украины рассказал о подрыве железной дороги в Крыму
Задержанный сотрудниками ФСБ агент ГУР МО Украины рассказал о подрыве железной дороги в Крыму.
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Пять разноуровневых переходов появится на железнодорожных станциях в Московской области
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова эфире Радио Sputnik доложила губернатору региона Андрею Воробьёву о строительстве пяти современных разноуровневых переходов на железнодорожных станциях.
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Премьер Чехии: Прага передаст Киеву боевые вертолёты и боеприпасы
Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы.
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Белых: с детства болею за «Спартак», ездил на выезды с командой
Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал, что болеет за красно-белых с детства.
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Депутат Тумусов: маркировка продуктов направлена на обеспечение здорового питания
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение нутрициолога, руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет.
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СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске в кафе «Хорошее место».
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МВД: в Кемеровской области пьяный мужчина ранил в отделении полиции двух сотрудников
Неадекватный мужчина в Киселёвске в Кемеровской области ранил ножом двух правоохранителей в отделении полиции. Его нашли, возбуждено уголовное дело.
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В Екатеринбурге для работников OZON запустили горячую линию из-за вспышки менингита
В Екатеринбурге сотрудники распределительного центра OZON теперь могут обратиться на горячую линию по вопросам о заболевании менингитом.
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Семак подтвердил переговоры «Зенита» с Фернандесом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным переходом бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в стан клуба.
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Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть Brent в рамках $71—77
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на цены на нефть.
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Военкор RT сообщил об ударе ВС России по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе
Военный корреспондент RT Александр Пискунов сообщил об ударе российских войск по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе.
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Тихонов — о шоу «Ну так нельзя»: не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение относительно шоу «Ну так нельзя», где ведущими являются бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.
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РИА Новости: около 8,1 тысячи домов остаются в зоне затопления в Херсонской области
Около 8,1 тыс. жилых домов остаются в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
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Тихонов: когда не было VAR, футболисты вели себя по-другому, а сейчас чуть задели — они лежат
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к VAR.
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Прокуратура Первоуральска начала проверку по делу об отравлении детей алкоголем
В Первоуральске прокуратура начала проверку по делу отравления детей неизвестным алкогольным напитком.
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Минздрав назвал удовлетворительным состояние отравившихся алкоголем детей в Первоуральске
В Министерстве здравоохранения России заявили, что состояние детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске, оценивают как удовлетворительное.
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Economist назвал три урока из украинского конфликта о принципах ведения боевых действий
Украинский конфликт позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий.
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Cadena Ser: Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом», зарплата — €50 млн в год
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.
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Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации БАС
Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации беспилотных авиационных систем (БАС).
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Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилётов со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам региона более 50 различных боеприпасов, есть погибший.
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Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА
Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.
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«Известия»: Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке
В ЦБ рассматривают лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке.
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Глава РСТ Уманский сообщил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе
Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе.
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Гилерме считает, что Дзюба является важным игроком для «Локомотива»
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказал мнение о нападающем команды Артёме Дзюбе.