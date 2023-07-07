Le Monde: Нацсобрание Франции разрешило полиции удалённо подключаться к смартфонам преступников

Национальное собрание Франции вслед за сенатом одобрило ключевую статью судебного законопроекта, которая позволяет получить удалённый доступ к гаджетам обвиняемых в терроризме и организованной преступности, пишет Le Monde. Левая оппозиция голосовала против такого «вторжения в частную жизнь» французов и напомнила о том, что законопроект раскритиковали адвокаты и неправительственные организации.

В среду Национальное собрание Франции одобрило ключевую статью программного законопроекта в судебной области, которая разрешает удалённо активировать сотовые телефоны лиц, которых обвиняют в организованной преступности и терроризме, и получать с них аудио- и видеоматериалы, сообщает Le Monde. Во французском парламенте такие меры в первом чтении поддержали 80 депутатов из президентского лагеря, Республиканской партии и Нацобъединения, против проголосовали 23 депутата из объединения NUPES и председатель группы LIOT Бертран Панше.

Как рассказывает издание, статья 3 разрешает удалённо включать камеры или микрофоны на компьютерах, телефонах и других подключённых к сети гаджетах без ведома их владельцев. С помощью такой технологии можно в режиме реального времени определить местоположение преступников. Кроме того, при расследовании дел о терроризме и организованной преступности возможно активировать микрофоны и камеры, чтобы получить звук и изображение.

Левые партии выступают резко против такого «вторжения в частную жизнь» французов. В «Непокорённой Франции» заявили об «авторитарном сдвиге» и напомнили о том, что законопроект раскритиковали адвокаты и неправительственные организации. Депутат Мирей Клапо, сочувствующая партии Макрона, также заявила о «несоответствии» между целью исследования и предлагаемыми мерами, которые напоминают «следящее за нами око».

В то же время министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти считает, что законопроект поможет «спасти человеческие жизни» и что он «далёк от тоталитаризма (романа Дж. Оруэлла. — ИноТВ) «1984». Сторонники президента подчёркивают, что согласно внесённым «гарантиям» сбор информации с гаджетов будет доступен только для «самых серьёзных» преступлений. Разрешение на использование таких мер необходимо будет продлять у судьи по вопросам освобождения и заключения каждые две недели, а также раз в два месяца — у судебного следователя. Максимальная продолжительность слежки составляет полгода.

Эрик Дюпон-Моретти сравнил новую технологию со «старым методом», когда камеры и микрофоны в «жучках» вешали на подозреваемого. Более того, удалённый доступ к гаджетам уже используют разведслужбы без разрешения судьи. Что касается геолокализации, то, как напоминает министр, она «уже существует» благодаря данным о местоположении телефона, которые разрешено собирать для преступлений и правонарушений, которые караются сроком от трёх лет тюремного заключения.

В ходе слушаний депутаты подчеркнули, что необходимо расширить список профессий, которые «защищены» от таких следственных методов: к адвокатам, судьям и парламентариям они предлагают добавить врачей и журналистов. «Непокорённая Франция», выступающая против законопроекта, внесла поправку об исключении из списка «защищённых» профессий судебных приставов и нотариусов, указывая, что нет веских оснований для их защиты, пишет Le Monde.