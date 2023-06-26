Independent: тысячи насильников в Великобритании меняют свои имена — в парламенте призвали уведомлять об этом жертв

Член парламента от Лейбористской партии Сара Чемпион предложила внести поправку в британское законодательство, в соответствии с которой полиция и суды будут обязаны информировать жертв сексуального насилия об изменении имени или адреса преступника, сообщает The Independent. Нынешний закон не требует сообщать жертвам об изменении личных данных насильника. Как отмечает издание, этой лазейкой в британском законодательстве пользуются тысячи человек.

Правительству Великобритании предложено пересмотреть закон, чтобы закрыть лазейку, позволяющую лицам, совершившим сексуальное насилие, незаметно менять свои имена. Данные показывают, что тысячи людей нарушили правила, касающиеся изменения своих имен или адресов, пишет The Independent.

В соответствии с нынешним законом лицам, совершившим сексуальное насилие, запрещено менять свои имена, не уведомив об этом полицию в течение трёх дней, однако закон не требует, чтобы жертвы или другие организации были проинформированы о каких-либо изменениях.

Поправка к законопроекту о потерпевших и заключённых, внесённая членом парламента от Лейбористской партии Сарой Чемпион, требует изменить это обстоятельство. В соответствии с этой поправкой полиция и суды будут обязаны информировать жертв об изменении имени преступника.

Поправка, которую поддерживают депутаты от разных партий, включая Прити Пател, Кэролайн Лукас, Хилари Бенн и Филипа Дэвиса, также может обязать преступников предоставлять информацию в паспортный стол и агентство по лицензированию водителей и транспортных средств, чтобы те могли отслеживать их местонахождение.

Данные показывают, что 16 298 лицам, совершившим сексуальное насилие, были предъявлены обвинения за то, что они не сообщили полиции об изменении имени, адреса или других личных данных в период с 2015 по 2020 год. Более 1640 лиц были предупреждены или осуждены за нарушение тех же правил в период с марта 2021 года по март 2022 года.

Поправка будет вынесена на обсуждение комитета Палаты общин по вопросам законодательства во вторник.

«Меня действительно пугает, что правительство знает и понимает риски, связанные с этой лазейкой, и просто не реагирует на это, — добавила она. — Это крайне халатно».

Джейн Батлер, исполнительный директор организации Rape Crisis England and Wales, заявила, что лазейка представляет опасность для женщин и девочек, поскольку позволяет преступникам «эффективно стереть своё прошлое», передаёт The Independent.