WION: из-за депутатских споров здание британского парламента рискует обрушиться ещё до начала реставрации

Историческое здание британского парламента, которое входит в список архитектурных памятников ЮНЕСКО, уже обветшало до такой степени, что в случае пожара или каких-то других происшествий может просто разрушиться, сообщает WION. Как говорится в заявлении специального парламентского комитета, из-за бесконечных дискуссий и нежелания депутатов как можно скорее освободить здание, где фактически не проводилось генерального ремонта с 1940-х годов, оно может не выдержать и обрушиться ещё до момента начала реставрационных работ, если в ближайшее время не предпринять необходимых мер.

Этому чуду архитектуры — историческому зданию британского парламента — в настоящее время угрожает высокий риск обрушения, в то время как новый отчёт предупреждает о проблемах, связанных с протечками внутри здания, которое входит в список архитектурных памятников ЮНЕСКО. Комитет по контролю над расходованием государственных средств при палате общин заявляет, что этот «оплот британской демократии» протекает, каменная кладка рушится, а также парламент находится под угрозой в случае пожара.



Комитет также предупредил, что в случае каких-либо происшествий здание разрушится, подчеркнув при этом, что одной из причин проблемы является тот факт, что реставрационные работы крайне затягиваются. В целом, стоимость реставрации в среднем оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов еженедельно.



Комитет при этом раскритиковал британских законодателей, которые годами прибегали к тактике, способствовавшей тому, что здание приходило в упадок. В 2018 году парламентарии наконец приняли решение освободить здание на несколько лет, чтобы там можно было провести капитальный ремонт — однако это решение оспорили те депутаты, которые не хотят переезжать. А в прошлом году регулятор, отвечавший за проект реставрации, был упразднён.



Пока законодатели продолжают затягивать процесс, здание становится всё более ветхим: как говорится в сообщениях, там временами начинает протекать крыша, лопаются трубы парового отопления, возраст которых насчитывает уже несколько веков, обрушиваются части кирпичной кладки. Причём в последний раз внутренние механические и электрические системы там капитально обновлялись лишь в 1940-х годах.



Как заявляет депутат от оппозиционной лейбористской партии Мег Хиллиер, которая сейчас возглавляет комитет, уже существует реальный риск того, что всё здание может обрушиться ещё до завершения реставрационных работ — или даже до того момента, когда они начнутся! Комитет также призвал политиков и парламентское руководство принять чёткие директивы, определяющие стоимость и надлежащий график для проведения масштабных реставрационных работ.



Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.